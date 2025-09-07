El inesperado gesto de la infanta Cristina que ha conmovido a su madre, la reina Sofía

La infanta Cristina ha sorprendido a todos con un gesto que pocos esperaban y que ha conmovido profundamente a su madre, la reina Sofía. Después de años de mantener una relación distante con el Palacio de la Zarzuela, Cristina ha decidido comprometerse personalmente en el cuidado de su tía, la princesa Irene de Grecia. Esta decisión no solo supone un acercamiento familiar, sino que también marca su regreso al entorno palaciego del que había estado apartada.

Durante mucho tiempo, la presencia de Cristina en la Zarzuela estuvo vetada por las tensiones tras el escándalo que afectó a su matrimonio con Urdangarin. Sin embargo, la salud delicada de la princesa Irene ha provocado que la familia reorganice sus prioridades. Cristina ha sido clara al expresar que su compromiso es real y que hará todo lo posible por acompañar a su tía en esta etapa.

La reina Sofía, profundamente unida a su hermana Irene, ha recibido con emoción este gesto de apoyo de su hija. Según señalan fuentes cercanas, doña Sofía se siente reconfortada al ver cómo Cristina ha recuperado un papel activo en la vida familiar. Para la emérita, la implicación de su hija supone un alivio, ya que durante los últimos meses ha estado sobrecargada tanto física como anímicamente.

El gesto de la infanta Cristina

Cristina no está sola en esta tarea, ya que cuenta con la colaboración de su hermana, la infanta Elena. Juntas han decidido turnarse para atender a su tía, garantizando que siempre haya una de ellas pendiente de su evolución. La ayuda de Elena ha sido esencial, ya que ella también ha demostrado en más de una ocasión estar dispuesta a priorizar las necesidades familiares frente a sus compromisos personales.

Mientras la infanta Cristina se dejaba ver en la localidad francesa de Bidart, la infanta Elena repartía su tiempo en varios destinos. Pasó unos días en Sanxenxo junto a su padre, Juan Carlos I, y más tarde viajó a Palma, donde coincidió con su prima Simoneta Gómez-Acebo. También hizo escala en Arcos de la Frontera, en Cádiz, pero pese a su agenda, no dejó de coordinarse con Cristina para cubrir entre ambas la atención a su tía.

La organización entre las hermanas del rey Felipe VI ha sido clave para aliviar la carga que recae sobre doña Sofía. Los médicos han recomendado que la princesa Irene cuente con compañía constante, y por ese motivo las infantas han establecido turnos para garantizar su bienestar. Pilar Eyre, en Lecturas, confirmó que incluso durante el verano ambas se alternaron para evitar que su tía y su madre se quedaran solas.

“Cuando no está Cristina va Elena, y la otra se va de vacaciones, pero siempre una de las dos está al mando”, explicó la periodista. Este plan demuestra la unión de las hijas de Sofía en torno a un objetivo común: apoyar a su madre y velar por su tía. La emérita, aunque agradecida, atraviesa un periodo difícil y confiesa sentirse preocupada por lo que pueda suceder en los próximos meses.