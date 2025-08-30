Gerra d’aigua freda per a Juan Urdangarin per l’últim que ha passat a la Família Reial

S'ha donat una darrera hora sobre la Família Reial. I això ha fet que Juan Urdangarin rebi una notícia que no s'esperava gens. I que li ha caigut a sobre com una galleda d'aigua freda.
El que ell ha descobert és que la seva àvia materna, la reina Sofia, ha començat a repartir en vida l'herència entre els seus afins. Però ell, que té una relació estreta amb ella, no es troba entre els beneficiats, de moment. I hi ha una raó.
Una darrera hora a la Família Reial sorprèn Juan Urdangarin
La informació publicada, per part de la revista ¡Hola!, ha agafat tothom per sorpresa. La reina Sofia, als seus 86 anys, ha començat a desprendre's d'objectes personals de gran valor sentimental.
No es tracta de béns d'Estat ni de peces vinculades al patrimoni oficial de la Corona, sinó de la seva col·lecció privada d'accessoris. Anells, polseres, collarets i complements que ha anat atresorant durant dècades i que ara ha decidit lliurar a les dones del seu entorn.
Les primeres a rebre part d'aquesta herència en vida han estat les seves filles, la infanta Elena i la infanta Cristina. Juntament amb elles, també s'han vist beneficiades les seves netes, Irene Urdangarin i Victòria Frederica, que han heretat peces de gran valor i simbolisme. Aquesta selecció respon a un criteri clar: està lliurant objectes que només les dones de la família poden lluir en actes socials o esdeveniments públics.
Per aquesta raó, els nets homes, entre ells Juan Urdangarin, no han estat inclosos en aquest primer repartiment. Les joies i bosses de Sofia són accessoris femenins, difícils d'adaptar a l'estil dels seus nets.
Lluny de tractar-se d'una exclusió personal, s'entén com una decisió pràctica. No tindria sentit lliurar al jove una polsera o una bossa que ell no podria utilitzar ni exhibir com a record familiar.
Així i tot, la notícia ha causat enrenou. Per a qui coneix la unió entre Sofia i Juan Urdangarin, resulta cridaner que ell no figuri entre els destinataris inicials d'aquestes pertinences. El jove, de caràcter reservat, sempre ha estat descrit com un net especial per a l'emèrita, amb qui comparteix confidències i moments íntims en les seves visites familiars.
Juan Urdangarin i el seu paper a la família Borbó
La decisió de la reina Sofia d'iniciar aquest repartiment en vida ha tornat a posar Juan Urdangarin al centre de l'atenció. Tot i que manté un perfil baix i poques vegades apareix en actes oficials, la seva figura desperta interès per ser el primogènit de la infanta Cristina. Educat en valors de discreció, ha intentat mantenir-se al marge dels focus que envolten la Família Reial.
El jove, que ha estat descrit com a responsable i proper, es caracteritza per tenir una personalitat molt diferent de la dels seus cosins mediàtics, Froilà i Victòria. La relació amb la seva àvia sempre ha estat de complicitat i afecte, cosa que fa inesperat que no es trobi entre els beneficiats d'aquest primer gest de la reina.
No obstant això, tot apunta que aquest repartiment no ha fet més que començar. És probable que en el futur l'emèrita també decideixi incloure els seus nets homes amb un altre tipus de records personals. Sí, potser objectes de valor simbòlic que s'adaptin més als seus gustos i al seu estil de vida.
El gest de la mare de Felip VI també reflecteix una voluntat clara. Vol que els seus éssers estimats gaudeixin dels seus objectes més preuats mentre ella segueix present. Així, pot veure com les seves filles i netes llueixen les peces que un dia van ser seves, compartint en vida un llegat que d'una altra manera es rebria després de la seva mort. És una manera d'enfortir vincles i deixar empremta en la memòria familiar.
La notícia també confirma la personalitat de l'emèrita, que sempre s'ha caracteritzat pel seu sentit pràctic i per tenir cura dels seus. Lliurar ara les seves joies i bosses privades reflecteix el seu desig de veure com els seus descendents les gaudeixen. Una forma de transmetre afecte i continuïtat.