Jarro de agua fría para Juan Urdangarin tras lo último ocurrido en la Familia Real

Se ha dado una última hora sobre la Familia Real. Y esto ha llevado a que Juan Urdangarin reciba una noticia que no esperaba en absoluto y que ha caído sobre él como un jarro de agua fría.

Lo que él ha descubierto es que su abuela materna, la reina Sofía, ha comenzado a repartir en vida su herencia entre sus allegados. Pero él, que tiene una estrecha relación con ella, no está entre los beneficiados, por el momento. Y hay una razón.

| Europa Press

Una última hora en la Familia Real sorprende a Juan Urdangarin

La información publicada, de parte de la revista ¡Hola!, ha pillado por sorpresa a todos. La reina Sofía, a sus 86 años, ha comenzado a desprenderse de objetos personales de gran valor sentimental.

No se trata de bienes de Estado ni de piezas vinculadas al patrimonio oficial de la Corona, sino de su colección privada de accesorios. Anillos, pulseras, collares y complementos que ha ido atesorando durante décadas y que ahora ha decidido entregar a las mujeres de su entorno.

Las primeras en recibir parte de esta herencia en vida han sido sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina. Junto a ellas, también se han visto beneficiadas sus nietas, Irene Urdangarin y Victoria Federica, quienes han heredado piezas de gran valor y simbolismo. Esta selección responde a un criterio claro: está entregando objetos que solo las mujeres de la familia pueden lucir en actos sociales o eventos públicos.

Por esa razón, los nietos varones, entre ellos Juan Urdangarin, no han sido incluidos en este primer reparto. Las joyas y bolsos de Sofía son accesorios femeninos, difíciles de adaptar al estilo de sus nietos.

Lejos de tratarse de una exclusión personal, se entiende como una decisión práctica. No tendría sentido entregar al joven una pulsera o un bolso que él no podría utilizar ni exhibir como recuerdo familiar.

| Europa Press

Aun así, la noticia ha causado revuelo. Para quienes conocen la unión entre Sofía y Juan Urdangarin, resulta llamativo que él no figure entre los destinatarios iniciales de estas pertenencias. El joven, de carácter reservado, siempre ha sido descrito como un nieto muy especial para la emérita, con quien comparte confidencias y momentos íntimos en sus visitas familiares.

Juan Urdangarin y su papel en la familia Borbón

La decisión de la reina Sofía de iniciar este reparto en vida ha vuelto a poner a Juan Urdangarin en el centro de la atención. Aunque mantiene un perfil bajo y rara vez aparece en actos oficiales, su figura despierta interés por ser el primogénito de la infanta Cristina. Educado en valores de discreción, ha tratado de mantenerse al margen de los focos que rodean a la Familia Real.

El joven, que ha sido descrito como responsable y cercano, se caracteriza por tener una personalidad muy distinta a la de sus primos más mediáticos, Froilán y Victoria. La relación con su abuela siempre ha sido de complicidad y cariño, lo que hace inesperado que no se encuentre entre los beneficiados de este primer gesto de la reina.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

No obstante, todo apunta a que este reparto no ha hecho más que empezar. Es probable que en el futuro la emérita también decida incluir a sus nietos varones con otro tipo de recuerdos personales. Sí, quizás objetos de valor simbólico que se adapten más a sus gustos y a su estilo de vida.

El gesto de la madre de Felipe VI también refleja una voluntad clara: quiere que sus seres queridos disfruten de sus objetos más apreciados mientras ella sigue presente. Así, puede ver cómo sus hijas y nietas lucen las piezas que un día fueron suyas, compartiendo en vida un legado que de otro modo se recibiría tras su fallecimiento. Es una manera de fortalecer vínculos y dejar huella en la memoria familiar.

La noticia también confirma la personalidad de la emérita, que siempre se ha caracterizado por su sentido práctico y por cuidar de los suyos. Entregar ahora sus joyas y bolsos privados refleja su deseo de ver cómo sus descendientes los disfrutan. Una forma de transmitir cariño y continuidad.