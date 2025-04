Les germanes Moliner: Estrelles de TV3

En un univers televisiu tan familiar com el de TV3, on és comú veure pares i fills compartint pantalla o parelles coincidint en programes informatius, l'aparició d'un nou vincle ha cridat poderosament l'atenció del públic. Aquesta vegada no parlem d'una relació sentimental ni d'un llinatge conegut: parlem de dues germanes que han brillat cadascuna pel seu compte, però que, fins ara, pocs sabien que compartien cognom, talent i una estètica gairebé clònica. Es tracta de Núria Moliner, presentadora d'èxit a TV3, i la seva germana Anna Moliner, actriu consagrada a la mateixa cadena.

Núria, l'arquitecta que no va voler construir edificis

Núria Moliner és, avui dia, una de les cares més prometedores del nou univers digital de 3Cat. Arquitecta de formació, va decidir prendre un camí alternatiu: el de la comunicació, la divulgació i l'art. En el seu programa Entre quatre parets, Núria combina la seva passió per l'arquitectura amb un format fresc, humà i visualment potent. Ella mateixa ha reconegut que mai va voler dedicar-se a l'arquitectura tradicional: "Vaig preferir comunicar i investigar. Crear, divulgar, donar classes, fer música, fomentar la cultura". I tot això es nota en la seva manera de presentar, en el seu estil directe, proper i reflexiu.

| ACN, MarekPhoto's Images

Anna, l'actriu de mil cares

La seva germana Anna Moliner, sis anys més gran, compta amb una trajectòria més llarga a la televisió catalana. Es va donar a conèixer el 2010 amb la sèrie La Sagrada Família, produïda per Dagoll Dagom, i des de llavors no ha parat. L'hem vista a Kubala, Moreno i Manchón, Cites, La Catedral del Mar i recentment a Això no és Suècia, entre moltes altres. Anna és d'aquelles actrius versàtils que pot passar del drama a la comèdia sense esforç, i que té una presència magnètica tant en pantalla com sobre les taules del teatre.

Similituds que desconcerten

El més sorprenent per a l'espectador casual és que ambdues germanes, malgrat les seves diferències d'edat i carrera, són extraordinàriament semblants físicament. A les xarxes socials, molts comenten que semblen bessones. El seu estil, la seva mirada i fins i tot el seu to de veu són tan similars que podrien confondre's en qualsevol rodatge. I tanmateix, cadascuna ha llaurat el seu propi camí, amb una autenticitat que les ha portat a destacar en el seu àmbit.

| TV3, Instagram

El talent, qüestió de família

No és casual que ambdues hagin escollit camins vinculats a la cultura, la comunicació i la creativitat. Encara no coneixem els seus pares, però tot apunta que l'ambient familiar ha hagut d'estar carregat d'estímuls artístics. L'una construeix relats des de la imatge i la paraula; l'altra els encarna amb passió a l'escenari o davant les càmeres.

En un món on la imatge ho és tot, descobrir que el veritable talent corre per les venes és un recordatori que l'autenticitat no s'hereta, es cultiva. Núria i Anna Moliner no només comparteixen cognom, comparteixen una vocació per comunicar, emocionar i transformar. I potser per això, més enllà de semblar-se físicament, el que veritablement fa que no se les distingeixi és el seu amor per la cultura i el seu compromís amb l'art.