'Com si fos ahir' del 10 d'abril: Situació límit per al Joel... i per a la seva mare

El capítol de Com si fos ahir del dijous 10 d'abril promet girs inesperats, emocions fortes i revelacions que sacsejaran profundament la vida dels protagonistes.

El Joel continua vivint enmig d'una situació cada cop més complicada, i ara un nou esdeveniment familiar fa créixer encara més la seva inquietud. Decideix anul·lar un sopar que tenia previst amb la Marta després d'assabentar-se que la seva mare, la Isabel, rep estranyes trucades d'un número desconegut que penja immediatament després de contestar.

Aquesta situació desperta ràpidament les sospites del Joel, que tem que aquestes trucades inquietants puguin provenir del seu pare, que el va amenaçar. A l’avançament ofert per TV3 hem vist com intentava que la seva mare no agafés el telèfon però és evident que tard o d’hora se sabrà tot. I segurament sigui el millor per a ell.

| TV3

La Itziar compra mobles

Per altra banda, la Itziar continua fent passos decidits per començar una nova etapa professional i personal. Després d’haver obtingut els diners de la venda del pis de la seva mare, ara es dedica activament a planificar el seu nou negoci, amb l’esperança de deixar enrere definitivament les tensions viscudes a la Barnateca.

Fins i tot ha comprat taules i cadires. Tot i això, no té encara local i li demana a la Sílvia i l’Ivan poder guardar-les al magatzem de la seva botiga. Però justament quan sembla tenir clar el seu camí, la Gemma, conscient del valor professional que aporta la Itziar al restaurant i dels problemes interns que han patit últimament, intenta convèncer-la perquè torni a formar part del seu equip.

A més, el Quique intervé directament en aquesta situació i li fa entendre a la Cristina que ha de fer autocrítica sobre com ha gestionat els problemes interns i com això ha perjudicat la cuinera. Li farà cas? Pel que hem vist a l’avançament, l’estratègia de la Cristina és continuar fent-se la víctima.

| TV3, DKDesignz, XCatalunya

El Marcel en fa una de grossa

Mentrestant, el Marcel (Nil Cardoner) viu un moment d'inquietud personal arran de la seva relació amb la Korinna. Després que l'Isern insinués recentment que la Korinna podria estar plantejant-se casar-se amb ell, ara el Marcel té una nova sospita: pensa que la Korinna podria estar embarassada. Hi ha alguns indicis com per exemple demanar una cervesa sense alcohol.

Decidit a descobrir la veritat, comparteix els seus dubtes amb l'Isern, però no es conforma amb la incertesa. En un moviment atrevit i qüestionable, decideix remenar la bossa de la Korinna a la recerca de respostes, i el que hi troba pot confirmar les seves sospites. Aquest fet, però, pot comportar greus conseqüències per a la seva relació, ja que la confiança entre tots dos podria veure's profundament afectada per aquesta intromissió en la intimitat de la Korinna.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 10 d’abril de 2025?

El penúltim episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Tindrà una durada, segons la programació oficial de TV3, de trenta-sis minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.