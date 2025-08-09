Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Georgina Rodríguez amb arracades grans en primer pla i al fons Cristiano Ronaldo Jr amb samarreta vermella de futbol i el rostre difuminat
Ha sortit a la llum la veritat sobre Georgina i com és la seva relació amb el fill gran de Ronaldo | Europa Press, Instagram, @cristiano, xcatalunya.cat
Gent

Ja és oficial: desvelen què ha passat entre Georgina i el fill gran de Cristiano

S'han acabat els dubtes i la Georgina ha fet pública la veritat sobre el lloc que ocupa Cristiano Jr a la família

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Cristiano Ronaldo Jr. ha après des de petit a conviure amb la fama que envolta el seu cognom. A diferència d'altres joves, la seva vida ha estat lligada al futbol, la disciplina i l'esforç constant, mentre Cristiano segueix fent història i Georgina es consolida com a referent d'estil.

Cristiano Jr. és un jove que ha traçat el seu propi camí, on hi ha la figura del seu pare, Cristiano Ronaldo, i de Georgina Rodríguez. Ara, s'ha conegut per paraules de Georgina, el rol que ha complert amb el jove i està sorprenent tothom.

Jove amb jersei negre i cor vermell recolzat a la barana d’un vaixell durant la nit amb focs artificials i vaixells il·luminats al fons
Cristiano Jr. és el fill gran de Cristiano Ronaldo | Instagram, @georginagio

El camí esportiu recolzat per Cristiano i Georgina

Des de la seva infància, Cristiano Júnior ha acompanyat el seu pare a estadis d'arreu del món. El seu desenvolupament esportiu ha estat discret, però cada cop més sòlid al planter de l'Al-Nassr. Als seus 15 anys, ha estat convocat per la selecció sub-15 de Portugal, destacant com a golejador en tornejos internacionals.

El talent de l'adolescent comença a captar l'atenció de clubs europeus de primer nivell. Tanmateix, més enllà del futbol, el seu entorn familiar ha jugat un paper essencial en el seu creixement personal. Especialment la figura de Georgina, que ha estat present en els moments més importants.

Dues persones assegudes en butaques negres, una porta una dessuadora negra amb caputxa i l’altra vesteix una jaqueta verda; ambdues somriuen i posen per a la foto.
Aquesta fotografia va ser acompanyada per les paraules de Georgina: "Les meves vides" i un cor | Instagram, @georginagio

Georgina Rodríguez: mare per elecció i per cor

Tot i que Georgina no és la seva mare biològica, sempre ha deixat clar el lloc que ocupa Cristiano Jr. a la seva vida. “Els meus fills són els quatre i els quatre em diuen mama”, ha declarat públicament, sent el seu paper més que el d'una figura propera.

L'empresària acompanya Júnior a entrenaments, partits i moments familiars, mostrant una relació construïda des de l'afecte i la dedicació. A les xarxes socials, Georgina expressa el seu orgull: “Em fas sentir la mama més afortunada del món”, reflectint la connexió especial que manté amb el jove.

Dues persones s’abracen al centre d’una sala moderna mentre al fons es veu una altra persona asseguda i un cotxet de joguina.
Georgina expressa públicament el seu amor i en privat li ho demostra | Instagram, @georginagio

La relació entre Georgina i Cristiano Júnior és molt propera

Mentre el focus mediàtic sol centrar-se en Cristiano i Georgina, portes endins la dinàmica familiar flueix de manera natural. Les imatges de rutines esportives i missatges de suport són prova d'aquesta complicitat.

Cristiano Ronaldo ha afirmat que el seu fill serà lliure d'escollir el seu camí, tot i que sempre l'animarà a seguir la seva passió. “L'empenyeré una mica si vol ser futbolista, no porter”, ha bromejat.

Família posant somrient en un iot amb el mar blau de fons
Cristiano i Georgina amb la gran família que han format | Instagram, @georginagio

La relació entre Georgina i Cristiano Júnior demostra que la família es construeix amb gestos quotidians. Un vincle que, lluny de titulars, segueix enfortint-se cada dia en la intimitat de la llar.

➡️ Gent