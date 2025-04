Gemma Puig explica els secrets dels sopars de meteoròlegs: 'Sóc l'única...'

Hi ha rostres que fa dècades que entren a les nostres llars, acompanyant-nos en els informatius, donant-nos dades, context, confiança. Rostres que, amb el pas del temps, s'han convertit en part del paisatge quotidià de la televisió. Però a vegades, darrere d'aquesta familiaritat, s'amaguen històries que mai han estat explicades. O almenys, no públicament. Fins ara.

Aquest dilluns, en una entrevista radiofònica molt personal, una de les figures més estimades de la televisió catalana va decidir obrir una finestra a la seva vida més íntima. Ho va fer amb naturalitat, sentit de l'humor i una franquesa que va sorprendre fins i tot el seu interlocutor. Una conversa que va començar parlant de rutines, canvis laborals i records de joventut… i que va acabar amb una confessió inesperada, que molts desconeixien completament.

| TV3

Tres dècades davant les càmeres...

La protagonista d'aquesta història porta més de vint anys com a referència en l'àmbit meteorològic a Catalunya. És l'única dona del temps de TV3 i, amb el seu estil proper i el seu to calmat, ha aconseguit una cosa que molt pocs aconsegueixen a televisió: la confiança absoluta de l'espectador. A punt de complir els 49 anys, es mostra serena, reflexiva i amb una vitalitat que encomana.

Durant la xerrada amb Roger Escapa al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, la meteoròloga va repassar alguns moments clau de la seva trajectòria professional, com el canvi recent d'horaris després de més de quinze anys llevant-se abans de l'alba. També va parlar dels seus fills adolescents, del ritme de vida que imposa la televisió i de com ha après a conciliar tot això amb la seva vida familiar. "Ara els porto a l'institut, cosa que abans mai podia fer. Aquests canvis també són importants."

No van faltar les anècdotes. Des de la seva adoració per les festes populars de la seva ciutat natal fins als sopars amb els seus companys meteoròlegs —en els quals, segons assegura, curiosament no es parla mai del temps—, passant per les seves nits de joventut i els excessos propis de qui no es resigna a anar-se'n aviat al llit, ni tan sols ara.

| TV3, XCatalunya, ACN

Un detall que ningú esperava... fins al final

L'entrevista va anar avançant amb to amable, íntim i sincer. Però va ser en els minuts finals quan Escapa li va llançar una pregunta directa, gairebé innocent, però que va acabar desvetllant una cosa que feia molt de temps que no s'explicava en públic. "Com vas conèixer la teva parella?"

La resposta no només va sorprendre, sinó que va emocionar: Gemma Puig porta més de 30 anys amb la mateixa persona, l'home amb qui ha compartit pràcticament tota la seva vida adulta. "Tots dos som de Berga i ens vam conèixer de festa quan jo tenia 19 anys. Al principi era una relació més de sortir… i després ja veus. Dos fills, i aquí seguim."

En un món on les històries personals semblen fugaces i les relacions duradores escassegen, la revelació de Gemma Puig va ser molt més que una anècdota: va ser una mostra d'estabilitat, complicitat i amor en el temps. Tres dècades de carrera… i tres dècades d'amor. Una història senzilla, però autèntica. I, com ella mateixa: entranyable.