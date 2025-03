Aniversari de Bàrbara Arqué: Descobrim el nom dels seus dos fills

El passat dilluns, la reconeguda periodista i presentadora de TV3, Bàrbara Arqué, va celebrar el seu 53 aniversari. Encara que la seva cara és familiar per a molts catalans gràcies a la seva tasca al canal de notícies 3/24, la seva vida personal ha estat en gran mesura fora del focus mediàtic. No obstant això, en aquesta ocasió especial, s'han desvelat detalls entranyables sobre la seva família, en particular, els noms dels seus dos fills.​

Una trajectòria professional plena d'èxits

Nascuda a Lió, França, el 1972, Bàrbara Arqué es va traslladar a Catalunya per cursar estudis a la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va llicenciar en Periodisme i Ciències Polítiques. La seva carrera professional va començar en emissores locals com Ràdio Estel i Onda Rambla, on va col·laborar amb el reconegut periodista Luis del Olmo. Posteriorment, va fer el salt a la televisió a betevé, presentant informatius.

| TV3, max-kegfire

El seu talent i professionalitat la van portar a TV3, on va compartir pantalla al Telenotícies amb figures com Josep Puigbó el 1997, Jordi Llompart el 1999 i Eduard Boet el 2000. Des de 2018, és una de les cares més reconeixibles del canal 3/24, on condueix les rondes informatives amb una solvència i presència envejables.​

Una celebració familiar

Malgrat la seva atapeïda agenda, Bàrbara no va deixar passar l'oportunitat de celebrar el seu aniversari en companyia dels seus éssers estimats. Va compartir a les seves xarxes socials una fotografia presa per la seva mare, Roser Cot, qui va sintonitzar el 3/24 per capturar el moment en què la seva filla estava en antena. En la publicació, Bàrbara va agrair a la seva mare pel gest, referint-se a ella com la seva "fotògrafa oficial".​

A més, la seva filla Carla també es va unir a les felicitacions públiques, compartint imatges al costat de la seva mare al seu compte d'Instagram. Aquestes mostres d'afecte van permetre conèixer més sobre la faceta familiar de la periodista, revelant els noms dels seus dos fills: Carla i Quim. Bàrbara està casada amb Jordi Hontoria, un empresari del sector nàutic que opera a Eivissa. Junts, han format una família que, encara que discreta en l'àmbit públic, demostra una forta unió i suport mutu.​

El gran repte de compatibilitzar vida privada i professional

La vida de Bàrbara Arqué és un clar exemple de com equilibrar una carrera professional exigent amb una vida familiar plena. La seva dedicació al periodisme i el seu compromís amb la informació de qualitat no han impedit que mantingui una relació propera i afectuosa amb la seva família. Les recents publicacions a les xarxes socials reflecteixen la importància que Bàrbara atorga als seus éssers estimats i com, fins i tot en dates assenyalades com el seu aniversari, aconsegueix combinar les seves responsabilitats laborals amb moments especials en família.​

La revelació dels noms dels seus fills ha permès als seus seguidors conèixer una mica més sobre la vida privada d'aquesta destacada periodista, humanitzant encara més una figura pública que, malgrat la seva presència constant als mitjans, ha sabut mantenir una línia clara entre la seva vida professional i personal.​