El gelat de Nandu Jubany amb un producte clàssic català que agrada a tothom

El xef Nandu Jubany torna a encendre la conversa gastronòmica a Catalunya amb un gelat que reivindica tradició i desig. El cuiner d'estrella Michelin combina ofici i carisma digital, i ha deixat la seva comunitat demanant una cullerada més.
En el seu últim vídeo, el restaurador apareix davant de càmera preparant una crema gelada de textura hipnòtica i brillantor seductora.
La prova de foc no es queda a la pantalla, perquè la novetat ja es pot degustar a Vacanal Jubany. La gelateria del grup, situada a la Plaça Major de Vic, obre cada dia i presumeix de cues ben justificades. Allà conviuen hamburgueseria i gelateria amb producte de proximitat, una declaració clara d'intencions de l'univers Jubany.
El vídeo del gelat que arrasa a Vic: de la idea a la vitrina
El gelat està fet amb avellanes, aquell sabor clàssic que enamora tot Catalunya. No són unes avellanes qualssevol, perquè el xef especifica que són de Reus i afirma haver-les collit ell mateix a les seves imatges.
Primer les confita a l'estil garapinyat i després elabora un praliné que integra en una base cremosa. El resultat és un gelat de cullera generosa, amb cos sedós i final llarg, reproduït amb ritme de cuina casolana. Amb aquesta base, fa boles generoses i remata amb un servei que convida a repetir sense culpa aparent.
Jubany ho explica a xarxes i el públic respon en massa
En paral·lel, Jubany recorda a xarxes la seva altra debilitat recent: una recepta amb cireres pensada per tancar l'estiu. El mateix cuiner va convidar a aprofitar els últims dies de sol cuinant en família. La peça confirma el seu estil comunicatiu, entre la recepta casolana i l'entreteniment, sense perdre precisió ni respecte pel producte.
El vídeo del gelat arriba mentre el cuiner afina la seva preparació física, perquè la seva passió pel motor segueix molt present. Ha corregut el Dakar i ja planeja tornar el 2025 al desert saudita, on espera competir de nou sobre quatre rodes. Aquest entrenament es deixa veure als seus vídeos, on comenta amb humor que toca estrènyer mentre segueix cuinant per a la seva audiència.
Mentrestant, la seva agenda culinària no s'atura, amb Can Jubany consolidat com a referent i una estrella que avala la seva trajectòria. També manté projectes associats a celebritats, com la seva col·laboració amb l'univers de Messi a la cadena MIM Hotels. Al seu voltant creixen projectes a Andorra, Barcelona i altres destinacions, confirmant una marca personal amb abast mediàtic notable.
La publicació ha despertat la gana dels seus seguidors, que celebren als comentaris el retorn als sabors de casa. Des del compte de Vacanal ja s'invita a tastar la novetat a Vic, amb un anunci que s'ha compartit amb entusiasme. L'algoritme ajuda, però la clau sembla estar en la memòria gustativa, tan lligada a sobretaules familiars i berenars d'infància.
Un gelat nascut de producte proper i ofici meticulós, servit a casa i narrat en primera persona, tenia totes les paperetes per triomfar. Queda per veure si aquesta creació s'instal·la a la carta i marca la temporada, o si serà un esclat deliciós i irrepetible. De moment, si et perds per la Plaça Major de Vic, la pista és clara i l'antull mereix la visita immediata.