'Fiesta' impacta tothom amb una exclusiva inesperada sobre Gloria Camila: 'És una…'

Fiesta ha sorprès avui tots els seus espectadors amb una exclusiva potent i inesperada. I aquesta ha tingut molt a veure amb Gloria Camila.
En concret, per primera vegada s'ha assegut en un plató Inma, la mare de Michu. Ho ha fet per, entre altres coses, deixar clar com és la filla d'Ortega Cano com a tieta i fins i tot com es porten. I ha estat molt directa: "És una nena al meu costat i no puc competir amb ella en res"
Fiesta rep Inma, que parla alt i clar de Gloria Camila
Després de la mort de Michu, molt s'ha parlat de la seva relació amb la família Ortega Cano. I avui la seva mare, Inma Gamaza, hi ha aportat una mica de llum. I és que aquesta ha optat per anar per primera vegada a televisió i ha triat per a això el plató de Fiesta.
Aparentment tranquil·la, la convidada ha abordat totes les qüestions que li ha posat sobre la taula Emma García, la presentadora. I una de les més importants ha estat el vincle entre la seva filla difunta i Gloria Camila.
Així, ha estat clara: "Michu i ella tenien la mateixa edat, han estat cunyades i s'haurien d'haver portat bé des del principi. Però no va ser així, Gloria havia d'haver acceptat la meva filla tal com era, amb els seus defectes. Ortega sí que la va acceptar, tenia bona relació amb ella i l'escoltava"
Al que ha afegit: "A l'última setmana, elles sí que van estar juntes a Sanlúcar en un concert. I van estar bé, van estar a gust"
Emma García no ha dubtat a preguntar si ella mateixa mantenia relació amb la filla d'Ortega Cano. I de nou, la mare de Michu ha respost amb contundència: "Amb Gloria Camila no em porto. Malament tampoc, perquè és una nena al meu costat i no puc competir amb ella en res"
Inmaculada deixa en qüestió Gloria Camila a Fiesta, pel seu comportament amb Rocío
Un altre dels moments clau de l'entrevista s'ha centrat en el paper de la concursant de Supervivientes com a tieta de Rocío, la filla de Michu i José Fernando Ortega. Inma ha confessat que li hauria agradat veure una implicació més gran per part de Gloria Camila en la vida de la menor.
Ha dit: "M'hauria agradat que s'hagués preocupat de la nena des que va néixer. També la resta de la família, m'hauria agradat que se l'haguessin endut, per exemple, a Chipiona o a les festes nadalenques, perquè no gaudia de la família paterna. Aquest era el dolor de la meva filla i el meu"
Al que ha afegit: "Les coses han canviat des que la meva filla se'n va anar. Però, per què ara?"
L'entrevista també ha abordat un tema delicat: el testament de Michu. Així, ha explicat: "Abans de donar a llum, ella va fer un testament i sempre he sabut que José i Ana María es farien càrrec de la nena. Tot i que després han passat set anys i ella tenia intenció de canviar-lo, però ho va anar deixant i no ho va fer"
Les paraules d'Inma han posat en el focus la posició i el comportament de Gloria Camila amb Michu i amb Rocío. El que semblava ser un simple testimoni s'ha convertit en una exclusiva impactant. Sí, capaç de reobrir debats sobre el paper d'ella dins del clan