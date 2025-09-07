Tensió a Dinamarca: la reina Mary pateix un nou revés per culpa del seu marit

Dinamarca travessa en aquests moments un clima d'enorme tensió que traspassa les fronteres de la Casa Reial. La reina Mary s'ha vist de nou embolicada en un episodi que reobre ferides del passat. I que té com a protagonista directe el seu marit, el rei Frederic.
Una informació recent ha situat la sobirana al centre de totes les mirades. I no precisament per la seva tasca institucional, sinó perquè ha ressorgit amb força el record del capítol més dolorós de la seva vida matrimonial. Ni més ni menys que la suposada infidelitat del seu marit amb la mexicana Genoveva Casanova.
La reina Mary, colpejada per un fet relacionat amb el seu marit, Frederic de Dinamarca
En les últimes hores, s'ha publicat que Genoveva Casanova està deixant el seu pis de Madrid. Pis en què, presumptament, va compartir més que paraules amb l'actual rei Frederic de Dinamarca.
La notícia ha sacsejat de seguida la premsa espanyola. I, també, els mitjans danesos, on s'ha revifat amb intensitat la polèmica que va esclatar fa mesos.
L'apartament, de 200 metres quadrats i situat a prop del Parc del Retiro, era llogat per uns 3.000 € al mes. Va ser allà on l'aleshores príncep hereu va ser fotografiat entrant i sortint, en una seqüència que va donar peu a moltíssimes especulacions. Aquelles imatges van fer la volta al món i van posar en dubte l'estabilitat del matrimoni reial.
Ara, amb la marxa de Genoveva d'aquest domicili, el cas ha tornat a ocupar titulars. El trasllat ha portat de nou els records d'aquell episodi, reobrint el debat sobre la fidelitat del rei i la fortalesa de la seva relació amb la reina. Un recordatori incòmode que colpeja directament la imatge de la Casa Reial danesa.
La notícia no ha passat desapercebuda. La premsa nacional i internacional coincideix que aquest fet revifa el fantasma de la deslleialtat i situa Mary en una posició dolorosa. La reina, que ha intentat mostrar fortalesa i mantenir la compostura, es veu obligada a reviure una situació que ja havia danyat la seva confiança.
Dinamarca, en tensió, per reviure l'escàndol més incòmode de la seva monarquia
Per a Dinamarca, aquesta informació suposa un veritable terratrèmol mediàtic. La figura de la reina Mary, molt estimada pels ciutadans, queda una altra vegada vinculada a rumors que enterboleixen la seva vida privada. Ella, que sempre s'ha mostrat com un pilar d'estabilitat, apareix ara retratada com a víctima d'una situació que no acaba de tancar-se.
El record de l'episodi amb Genoveva pesa com una llosa sobre la institució. La fotografia de Frederic sortint del pis va ser interpretada en el seu dia com la prova d'un comportament poc d'acord amb el seu paper. I encara que mai es va confirmar res, el dany ja estava fet.
El trasllat de la mexicana ha estat interpretat com un símbol. Marca el final d'una etapa a la seva vida, però alhora obre una ferida en la història de la monarquia danesa. Una ferida que afecta directament Mary, obligant-la a reviure rumors que mai van deixar d'estar presents i que li van causar gran pesar.
La reina Mary i el rei Frederic han construït al llarg dels anys una imatge de parella moderna i propera. Tanmateix, la pressió mediàtica i els rumors han marcat el seu camí. Aquest nou revés mostra que, encara que intentin projectar normalitat, les ferides del passat no desapareixen amb facilitat.
La tensió que genera aquesta situació no només afecta la parella, sinó també la institució que representen. La monarquia danesa s'enfronta al desafiament de preservar el seu prestigi mentre els seus protagonistes lluiten contra rumors que semblen no tenir fi.