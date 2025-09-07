El helado de Nandu Jubany con un producto clásico catalán que gusta a todos

El chef Nandu Jubany vuelve a encender la conversación gastronómica en Catalunya con un helado que reivindica tradición y deseo. El cocinero de estrella Michelin combina oficio y carisma digital, y ha dejado a su comunidad pidiendo una cucharada más.

En su último vídeo, el restaurador aparece frente a cámara preparando una crema helada de textura hipnótica y brillo seductor.

La prueba de fuego no se queda en la pantalla, porque la novedad ya puede degustarse en Vacanal Jubany. La heladería del grupo, ubicada en la Plaça Major de Vic, abre cada día y presume de colas bien justificadas. Allí conviven hamburguesería y heladería con producto de proximidad, una declaración clara de intenciones del universo Jubany.

| Canva Pro, XCatalunya, Instagram de Nandu Jubany

El vídeo del helado que arrasa en Vic: de la idea a la vitrina

El helado está hecho con avellanas, ese sabor clásico que enamora a toda Catalunya. No son unas avellanas cualquiera, porque el chef especifica que son de Reus y afirma haberlas recogido él mismo en sus imágenes.

Primero las confita al estilo garapinyado y luego elabora un praliné que integra en una base cremosa. El resultado es un helado de cuchara generosa, con cuerpo sedoso y final largo, reproducido con ritmo de cocina casera. Con esa base, arma bolas generosas y remata con un servicio que invita a repetir sin culpa aparente.

Jubany lo explica en redes y el público responde en masa

En paralelo, Jubany recuerda en redes su otra debilidad reciente: una receta con cerezas pensada para cerrar el verano con frescura. El propio cocinero invitó a aprovechar los últimos días de sol cocinando en familia. La pieza confirma su estilo comunicativo, entre la receta casera y el entretenimiento, sin perder precisión ni respeto por el producto.

| XCatalunya, Instagram de Nandu Jubany, Grafinka

El vídeo del helado llega mientras el cocinero afina su preparación física, porque su pasión por el motor sigue muy presente. Ha corrido el Dakar y ya planea regresar en 2025 al desierto saudí, donde espera competir de nuevo sobre cuatro ruedas. Ese entrenamiento asoma en sus vídeos, donde comenta con humor que toca apretar mientras sigue cocinando para su audiencia.

Mientras tanto, su agenda culinaria no se detiene, con Can Jubany consolidado como referente y una estrella que avala su trayectoria. También mantiene proyectos asociados a celebridades, como su colaboración con el universo de Messi en la cadena MIM Hotels. A su alrededor crecen proyectos en Andorra, Barcelona y otros destinos, confirmando una marca personal con alcance mediático notable.

La publicación ha despertado el apetito de sus seguidores, que celebran en comentarios el regreso a los sabores de casa. Desde la cuenta de Vacanal ya se invita a probar la novedad en Vic, con un anuncio que se ha compartido con entusiasmo. El algoritmo ayuda, pero la clave parece estar en la memoria gustativa, tan ligada a sobremesas familiares y meriendas de infancia.

Un helado nacido de producto cercano y oficio meticuloso, servido en casa y narrado en primera persona, tenía todas las papeletas para triunfar. Queda por ver si esta creación se instala en carta y marca la temporada, o si será un destello delicioso e irrepetible. De momento, si te pierdes por la Plaça Major de Vic, la pista es clara y el antojo merece la visita inmediata.