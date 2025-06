Terrible mort d'un dels millors amics del Príncep Guillem

Hi ha esdeveniments a la vida que, per la seva inesperada combinació de glamour i tragèdia, ens aturen en sec. Això és precisament el que va passar el 12 de juny de 2025 a Windsor: un partit de polo que havia de ser una tarda més entre elits reials i empresarials es va convertir en un episodi dramàtic.

L'empresari indi i gran aficionat al polo, Sunjay Kapur, va col·lapsar després d'un estrany incident amb un insecte i va morir en qüestió de minuts. El que podia haver estat una anècdota mínima es va convertir en una tragèdia d'impacte global.

Durant la semifinal de la Queen’s Cup, celebrada al prestigiós Guards Polo Club de Windsor, Kapur, de 53 anys, es va sentir malament de sobte. Testimonis el van sentir dir "I’ve swallowed something" abans de perdre el coneixement a la pista. Sembla que hauria empassat una abella, que el va picar dins la boca i va desencadenar un xoc anafilàctic, seguit d'una aturada cardíaca fulminant.

Els equips mèdics van acudir de seguida, però la fallada cardiovascular va ser irreversible. El club, profundament consternat, va emetre un comunicat expressant el seu condol a la família, a l'equip Aureus i a tots els presents.

Dol a les xarxes

Sona Comstar, la firma automobilística que Kapur presidia, va definir la seva mort com “una pèrdua sobtada” i el va elogiar com un “líder visionari” la “passió, visió i dedicació” del qual van marcar l'èxit de la companyia.

Paral·lelament, fonts properes citades per The Mirror el van descriure com “ple de vida i generositat” i van destacar la seva capacitat per tractar totes les persones, des de treballadors fins a directius, amb igualtat i empatia.

A les xarxes socials, va circular la seva darrera publicació a X (Twitter), on hores abans havia expressat el seu condol per l'accident del vol d'Air India a Ahmedabad, mostrant un esperit compromès amb causes humanes.

Família milionària

Sunjay Kapur provenia d'una família adinerada: va heretar Sona Comstar del seu pare, Dr. Surinder Kapur, el 2015, i la va convertir en un gegant mundial del sector automobilístic, amb presència a mercats com l'Índia, la Xina, els EUA i Europa, i un patrimoni estimat en 1.200 milions de dòlars segons Forbes.

En l'àmbit personal, la seva vida va tenir capítols públics intensos: del 2003 al 2016 va ser marit de l'actriu Karisma Kapoor, amb qui va tenir dos fills, Samaira (20) i Kiaan (14); després es va casar el 2017 amb la model Priya Sachdev, amb qui va tenir el seu fill petit, Azarias (7). Durant el seu matrimoni amb Kapur, Karisma va arribar a acusar-lo de prioritzar el polo amb William abans que el seu fill malalt, un episodi que va tornar a la superfície després de la seva mort.

La seva passió pel polo li va valer integrar-se en el cercle de la reialesa britànica, especialment per la seva amistat amb el príncep William, amb qui compartia jornades esportives i causes benèfiques.

Què és el xoc anafilàctic

Aquest tipus de reacció extrema es caracteritza per una alliberació massiva de substàncies químiques al cos, que provoca una caiguda de la pressió arterial i un estrenyiment de les vies respiratòries, dificultant la respiració i posant en risc la vida.

Els especialistes destaquen que les picades en zones sensibles com la gola o la boca són especialment perilloses, ja que poden bloquejar la via aèria en segons.

A l'espera de reaccions

La sobtada mort de Sunjay Kapur no només ha sorprès el món empresarial i esportiu, també ha obert el debat sobre la fragilitat humana, fins i tot en contextos d'elit i poder. La seva història reflecteix una vida d'assoliments i polèmiques, entre grans èxits, amistats notables i decisions que mai van passar desapercebudes per a la premsa rosa.

Veurem una reacció pública del príncep William en els pròxims dies? O noves veus trauran a la llum altres detalls de la seva vida intensa i complexa? L'únic segur és que l'absència de Kapur deixarà un buit significatiu, tant al carruatge reial com al cor d'aquells que el van conèixer.