Audiències TV3: Llucià Ferrer continua pujant i tot apunta a una sorpresa inesperada

Tota història té un moment clau que l'eleva del quotidià a l'inoblidable. TV3 ha assolit aquest punt. Mentre molts esperaven una temporada tranquil·la, el concurs Atrapa’m si pots, presentat per Llucià Ferrer, ha protagonitzat una remuntada inesperadaque està revolucionant la franja vespertina. Però hi ha una dada que pocs esperaven.

Auge imparable del concurs d'estiu

Durant el juliol de 2025, el concurs ha assolit xifres de rècord: fregant els 190.000 espectadors diaris i una quota de pantalla del 16,7 %, situant-se en el Top 5 de programes més vistos a Catalunya. Aquesta pujada es produeix en un moment de menor consum televisiu per manca d'estrenes, cosa que fa més sorprenent el seu efecte. Rocco Steinhäuser compartia que el format ja va superar en el passat els 130.000 espectadors i l'11,5 % de quota de pantalla, dades que ara ha deixat enrere amb escreix.

Llucià Ferrer connecta amb el públic

El salt d'audiència no és casualitat. El periodista català, de trajectòria consolidada en ràdio i televisió, aporta proximitat, espontaneïtat i un carisma que ressona a les xarxes. A X, els fans elogien el seu humor i la relació natural que manté amb els concursants xcatalunya.cat. El seu estil familiar el diferencia en un format sense artificis.

Des del seu desembarcament a la televisió amb Virus, i el seu pas per Quin país!, L'aprenent i altres projectes, Ferrer s'ha forjat una carrera coherent entre debats, entreteniment i concursos. Amb Atrapa’m si pots, des de 2018, ha demostrat que un presentador amb segell personal pot batre un competidor fort com Pasapalabra.

Reforç estratègic de TV3

TV3 ha apostat aquest estiu per mantenir la seva graella amb programes consolidats. La ficció Com si fos ahir segueix dominant amb un 23,8 % de quota i uns 355.000 espectadors en la seva franja de sobretaula. En paral·lel, Atrapa’m si pots ha ofert un to més distès i emocional just abans de sopar, aconseguint resultats que superen expectatives.

Aquest enfocament estable contrasta amb altres cadenes que canvien la seva programació sobre la marxa. En canvi, l'estratègia de TV3 es basa en formats sòlids i presentadors amb ganxo per assegurar continuïtat i fidelitat.

| Dean Drobot, @lluciaferrer, XCatalunya, Canva de Sparklestroke Global

La direcció de TV3 celebra aquesta remuntada com una confirmació de l'encert editorial de mantenir un concurs tradicional, clar i emocional. Des de dins, apunten que Ferrer aporta el to necessari per connectar amb públics de totes les generacions. Fonts properes destaquen que aquesta estabilitat editorial està revitalitzant la cadena en temps de graella estancada. A les xarxes, es nota l'orgull del públic català per veure com una producció local s'imposa amb força davant de gegants nacionals.

El nou gir

Tot i que encara no hi ha informació oficial concreta, diversos mitjans, com El Món, apunten que pròximament el concurs podria introduir un nou format especial, basant-se en els canvis d'horari, pauses i estructura estacional del programa. L'audiència ja va valorar positivament el canvi d'escenari el setembre anterior, quan va aconseguir superar altres grans programes de la casa com ara Com si fos ahir.

Podria tractar-se d'una edició especial d'estiu, un pot extraordinari o una dinàmica àmplia que mantingui l'atenció després de les xifres rècord actuals. L'evolució del concurs de Llucià Ferrer ha estat ascendent, constant i significativa. Ha passat de xifres discretes a liderar franja amb gairebé un 17 % de quota, consolidant-se com a fenomen local. A més, té la mirada posada en noves sorpreses que reforcin el seu impuls.