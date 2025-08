Frenkie de Jong i la seva dona embarassada: Fotos precioses amb el seu fill

Frenkie de Jong ha protagonitzat unes vacances de somni que han enamorat l’afició culer. El centrecampista neerlandès ha compartit moments molt íntims i entranyables amb la seva família a Formentera, una de les illes més exclusives de la Mediterrània, on ha aprofitat cada minut per desconnectar, descansar i preparar-se per a una etapa clau tant a nivell professional com personal.

La família creix

Frenkie ha passat aquests dies al costat de la seva dona, Mikky Kiemeney, el seu fill Miles —de poc més d’un any i mig— i un nou membre que està en camí. Mikky, embarassada del seu segon fill, ha estat una de les protagonistes de les imatges compartides a les xarxes socials.

En aquestes, se la veu gaudint del mar, del seu fill i dels últims dies d’estiu amb la panxa ja visible. La parella, que sempre ha mantingut un perfil discret, encara no ha revelat el sexe ni el nom del nadó que esperen, tot i que sí que han mostrat l’alegria que els omple per aquesta nova etapa.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Les fotos, publicades tant per Mikky com per Frenkie, mostren moments de tendresa absoluta. En una d’elles, el petit Miles contempla el mar des dels braços del seu pare en un iot. En una altra, apareix jugant a la vora mentre la seva mare l’observa amb un somriure. Són imatges que destil·len amor, unitat i felicitat.

Formentera, el refugi ideal

La família va escollir Formentera com a destinació de vacances, una illa coneguda per la seva tranquil·litat, les seves aigües turqueses i el seu ambient relaxat. Allà, els De Jong han aprofitat per gaudir del sol, el mar i la gastronomia local, acompanyats d’amics i familiars propers.

| FCB

Entre els acompanyants hi havia el germà de Frenkie, Youri de Jong, així com Bing i Billy Kiemeney, cunyats del futbolista. Junts, han viscut jornades intenses entre banys a la piscina, salts des d’iots, sopars al capvespre i excursions en paddle surf, deixant constància de la bona sintonia entre tots ells.

Frenkie també va compartir imatges baixant del jet privat amb el seu fill als braços, donant a entendre que, tot i tractar-se d’unes vacances de luxe, el més important per a ell és estar a prop dels seus.

Últims dies abans de tornar a la gespa

Després d’una temporada marcada per alts i baixos, De Jong es perfila com una peça clau per al nou projecte blaugrana. La seva maduresa futbolística i el seu compromís amb l’equip li han valgut no només el respecte dels seus companys, sinó també l’afecte de l’afició.

El gest de compartir aquests moments tan personals, tot i no mostrar el rostre del seu fill —una decisió que tots dos pares han mantingut des del seu naixement—, ha estat molt ben rebut pels seguidors culers, que han inundat les publicacions amb missatges de suport i afecte.

Discreció i elegància

Frenkie i Mikky sempre han portat la seva relació amb discreció. Tot i que ella és una influencer amb presència a les xarxes socials, tots dos eviten l’exhibicionisme i opten per compartir només el necessari. La notícia del segon embaràs, per exemple, es va donar a conèixer amb una senzilla imatge el mateix dia de l’aniversari del futbolista.

Ara, mesos després, han decidit passar aquesta dolça espera lluny del soroll mediàtic, envoltats de natura i afecte. Tot indica que, quan neixi el nadó, continuaran mantenint la seva vida privada fora del focus, amb el mateix estil que els ha caracteritzat fins ara.

El que sí que està clar és que els culers ja esperen amb il·lusió veure Frenkie al camp… i potser, algun dia, a Miles i el seu germanet animant des de la graderia.