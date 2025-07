El desconegut germà de Frenkie de Jong

per Joan Grimal

Mentre el FC Barcelona ultima els preparatius per a la segona temporada sota les ordres de Hansi Flick, els seus futbolistes viuen els últims dies de vacances. Entre destinacions paradisíaques i retrobaments familiars, un dels jugadors més discrets del vestidor blaugrana ha deixat una de les imatges més entranyables de l'estiu.

Frenkie de Jong ha compartit un instant íntim i especial amb el seu germà petit, Youri, i el seu fill Miles, deixant els seus seguidors enamorats.

Una escapada tranquil·la i familiar

Res d'exhibicions constants a les xarxes socials o viatges mediàtics. Només dos moments s'han deixat veure públicament: una escapada al sud de França amb la seva parella, Mikky Kiemeney, i una trobada amb l'excompany i excapità del Barça, Sergi Roberto.

| Canva

Des que es va convertir en pare, la seva prioritat ha canviat. I això s'ha notat no només en la seva vida fora del camp, sinó també en el seu rendiment esportiu. Aquesta temporada, sota la batuta de Flick, Frenkie ha recuperat la seva millor versió, i molts apunten que part del mèrit és en l'estabilitat emocional i l'impuls que li dona el seu entorn més proper.

Un germà que conquereix per la seva naturalitat

De Jong ha sorprès els seus seguidors mostrant el seu germà, Youri de Jong. Als seus 23 anys, el jove neerlandès ha aparegut per primera vegada a les xarxes socials del futbolista, i la reacció ha estat immediata: comentaris destacant el seu atractiu, els seus ulls blaus i la seva cabellera castanya, en contrast amb el ros més habitual de Frenkie.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Youri, tot i que va provar sort en el futbol de jove, no va seguir els passos del seu germà gran en el terreny professional. Tanmateix, manté una relació molt estreta amb ell i amb Mikky, fins al punt que el mateix Frenkie ha compartit una imatge del seu fill agafat de la mà pel seu pare i el seu oncle. Una escena familiar que ha desfet els seguidors culers.

Miles, el motor emocional del crack culer

Des que va néixer Miles, el fill de Frenkie i Mikky, el jugador ha mostrat una faceta molt més personal i entranyable. Les vacances d'aquest any han estat marcades pel seu fill, amb qui ha volgut passar el màxim temps possible abans de tornar a l'exigent rutina del futbol professional.

A les fotos compartides, s'aprecia com tant Mikky com Youri tenen un vincle molt especial amb el petit. Riuen, juguen i passegen junts, en una imatge que transmet felicitat autèntica, més enllà dels focus i la pressió esportiva. Per a Frenkie, el seu entorn ha deixat de ser només un suport emocional: s'ha convertit en el centre de la seva vida.

La temporada de Flick, a punt d'arrencar

La temporada 2025/26 està a punt de començar, i Frenkie de Jong tornarà a ser una peça clau a l'esquema de Hansi Flick. L'entrenador alemany ja ha deixat clar que compta amb ell com a titular indiscutible, i la seva jerarquia al vestidor com un dels capitans és indiscutida.

Però, més enllà del que passi a la gespa, el neerlandès ja ha guanyat el partit més important: el de la vida. Perquè per moltes Champions o Lligues que pugui aixecar a la seva carrera, el trofeu que més orgull li provoca el porta amb ell a casa: el seu fill Miles, la seva parella Mikky i aquest germà que ha enamorat tothom… Youri de Jong.