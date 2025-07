Comunicat urgent de Kiko Rivera després de l’últim d’Isa Pantoja: ‘No és rancúnia’

Unes paraules inesperades han sacsejat l'entorn dels Pantoja. Kiko Rivera ha compartit un comunicat urgent en què, sense anomenar-los directament, molts han llegit un missatge carregat d'intenció cap a la seva família. "No és rancúnia, és selecció natural", ha escrit el DJ a les seves xarxes socials després del retrobament d'Isa Pantoja i Anabel Pantoja.

El fill d'Isabel Pantoja ha fet pública aquesta reflexió just quan anunciava el seu nou projecte musical amb Lucía de la Puerta. Tanmateix, el focus s'ha desviat inevitablement cap al contingut emocional del text. Kiko està marcant límits o simplement ha decidit tancar ferides antigues?

Kiko Rivera comparteix un comunicat urgent després de la trobada d'Anabel i Isa Pantoja

Kiko Rivera fa temps que està al marge dels conflictes familiars. Tot i que ha mantingut relació amb alguns membres del clan, la seva desconnexió amb Isa Pantoja sembla més ferma que mai. Ni tan sols el naixement de Cairo, el segon fill de la seva germana, ha estat motiu suficient perquè s'acostessin.

A això s'hi suma que Anabel Pantoja sí que ha mostrat la seva proximitat i suport a Isa, desplaçant-se fins i tot per conèixer el petit. La imatge d'ambdues somrient juntes ha recorregut les xarxes socials i no ha passat desapercebuda per a ningú. Tampoc, pel que sembla, per a Kiko.

El moment no ha estat casual. A través d'Instagram, Kiko Rivera ha compartit diverses fotografies amb la cantant Lucía de la Puerta, anunciant la seva pròxima col·laboració musical. Tanmateix, el que ha cridat l'atenció no ha estat només el contingut professional, sinó les demolidores paraules que l'acompanyaven:

"Hi ha qui confon l'interès amb l'amistat, i ho disfressen bé. Et diuen brother, germà, família, però s'obliden del parentiu quan deixes de ser notícia. En aquest joc, molts reparteixen abraçades amb data de caducitat", començava dient Kiko en el seu comunicat.

El DJ continua la seva reflexió amb un to profundament desencisat: "El pitjor és que alguns no fingeixen per maldat, sinó per costum. És l'idioma del gremi: tot aparentar, poc sentir. Et volen a prop quan els convé, i lluny quan fas nosa".

Però la frase que més ha ressonat és la que molts han interpretat com una fletxa al seu entorn familiar. "Per això jo ja vaig aprendre: no és rancúnia, és selecció natural. Prefereixo envoltar-me de silenci que de soroll fals".

Per acabar, ha volgut deixar clar que, tot i que hi ha singularitats, ha après a qui ha de deixar anar. "Perquè sí, hi ha excepcions, i a aquests pocs els cuido de veritat. Però de la resta... ja vaig entendre la lliçó", conclou.

Un moment delicat per als Pantoja que no ha passat desapercebut

La coincidència en el temps entre el comunicat de Kiko i el retrobament familiar d'Isa i Anabel no ha estat ignorada per ningú. Mentre elles celebraven un moment tendre a les xarxes, ell compartia un missatge que molts han llegit com una presa de distància definitiva.

Tot i que Kiko Rivera no anomena ningú directament, les seves paraules han estat interpretades com una reflexió amb destinataris clars. L'absència de gestos cap a la seva germana, fins i tot en un moment tan important com el naixement del seu fill, confirma que les ferides continuen obertes.

Kiko Rivera ha tornat a parlar, i ho ha fet sense cridar, però deixant clar el seu missatge. Amb la seva reflexió sobre les lleialtats falses, marca distàncies amb Isa Pantoja just quan ella s'envolta dels seus. La seva música continua sent el vehicle, però les seves paraules deixen empremta: fins quan podrà mantenir-se aquest silenci que el separa de la seva família?