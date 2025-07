Buckingham Palace ja no ho amaga: es confirmen els rumors sobre la reina Camila

per Daniel H. Marín

Als seus 78 anys, la reina Camila ha aconseguit una cosa que semblava impossible dècades enrere: canviar la percepció negativa que gran part dels britànics tenia sobre ella. La seva història dins la família reial ha estat marcada per la polèmica des dels seus inicis.

Principalment pel seu paper en la relació entre l’aleshores príncep Carles i la difunta princesa Diana. Tanmateix, amb el pas del temps, Camila ha aconseguit reconstruir la seva imatge i ocupar un lloc estable i respectat dins la monarquia.

Per comprendre això, la psicòloga Lara Ferreiro, autora del llibre Ni un capullo más!, ofereix una anàlisi des de la perspectiva emocional. Tal com apunta la revista Lecturas, la psicòloga analitza el recorregut de Camila des de la seva entrada a la família reial fins al seu paper actual.

El nou paper de la reina Camila

Ferreiro subratlla que un dels grans reptes als quals es va enfrontar Camila va ser el difícil vincle amb els prínceps Guillem i Harry. Especialment en un moment de gran vulnerabilitat per a tots dos.

"Camila va entrar a la vida de Guillem i Harry quan tots dos estaven en ple dol per la pèrdua de la seva mare", assenyala l’experta. Va ser un moment especialment sensible per als dos joves, que encara estaven assimilant una pèrdua tan devastadora.

En aquell context tan fràgil, la ferida emocional de la infància, especialment per a Harry, no va cicatritzar. "És la ferida de la seva infància, la mort de la seva mare, i no ho ha superat. Llavors tendeix a projectar rebuig cap a les figures substitutives".

La psicòloga assenyala que aquest tipus de rebuig no és estrany. De fet, sol donar-se amb més freqüència quan la figura de la madrastra arrossega connotacions negatives des de l’inici. "És una cosa comuna, els fillastres adolescents perceben així la nova parella del pare".

"Però és que a sobre era l’amant…", puntualitza. Aquest rebuig no només va venir des de l’àmbit familiar, sinó també des de l’opinió pública. "Va haver de viure sota l’ombra de Lady Di, que va ser molt complicat perquè l'odiava el poble, l'odiaven els nens…", afirma.

La reina Camila ha aconseguit l’impossible

Amb el temps, Camila va adoptar una estratègia per millorar la seva imatge, centrant-se a mostrar-se propera i discreta. "Ella podria haver patit la síndrome de la madrastra", comenta Ferreiro, al·ludint a l’estigma que sol envoltar aquest rol.

Malgrat tot, la reina Camila ha demostrat una notable capacitat d’adaptació. "És superforta, té moltíssima resistència psicològica, és una grandíssima supervivent al rebuig mediàtic, social, familiar".

Mentre que la seva relació amb Guillem ha evolucionat cap al respecte mutu, amb Harry el conflicte continua obert. "Harry està superdanyat", afirma Ferreiro, assenyalant que el seu distanciament respon a un dilema emocional no resolt.

El camí de Camila fins a ser acceptada dins la família reial ha estat llarg. Lluny d’intentar imposar-se, ha optat per la discreció, el respecte i una presència constant però sense estridències. Avui, la reina Camila representa una figura que ha sabut trobar el seu lloc.