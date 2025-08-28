Una foto de Gerard Piqué i Clara Chia confirma el que la gent fa mesos que sospita

La darrera imatge de Gerard Piqué i Clara Chía ha acabat resolent una incògnita que circulava des de feia mesos. Durant setmanes s’havia especulat sobre l’estat de la relació i sobre si la parella havia travessat una crisi. Ara, una fotografia recent ha esvaït qualsevol dubte i ha mostrat el que molts sospitaven des de feia temps.
Lluny de separar-se o distanciar-se, Piqué i Clara han demostrat que continuen junts i que travessen un gran moment. La foto, captada a Barcelona després del seu retorn de vacances, reflecteix la complicitat que encara mantenen. Amb gestos d’afecte i somriures, han deixat clar que no hi ha ruptura a la vista.
Aquest estiu ha estat especialment significatiu per a tots dos, ja que han celebrat el seu tercer aniversari com a parella. Aprofitant l’ocasió, van viatjar als Estats Units i van recórrer destinacions com Arizona i Los Angeles. Fins i tot l’exfutbolista va compartir algunes imatges a les xarxes socials, quelcom poc habitual en ell, on es va mostrar besant la Clara amb total naturalitat.
Un viatge que encén les especulacions sobre el seu compromís
L’estada a la costa oest també va donar peu a nous rumors sobre un possible compromís. La Clara va ser vista lluint un anell cridaner a Beverly Hills, fet que va despertar tota mena de comentaris. Tot i que cap dels dos s’ha pronunciat al respecte, l’especulació sobre un futur enllaç ha crescut amb força les darreres setmanes.
Malgrat aquestes xerrameques, el que sí que ha quedat clar és que viuen una etapa d’estabilitat. Després de les vacances, es van deixar veure al Festival Occident Summerfest a Puigcerdà, on van gaudir d’un concert de Figa Flawas. Envoltats d’amics, es van mostrar afectuosos, còmplices i sense por de compartir mostres d’afecte en públic.
Gerard Piqué avança al costat de Clara Chía mentre tanca capítols del seu passat
La foto que ara circula ha confirmat el que les seves aparicions ja avançaven i és que la relació segueix endavant sense fissures. Entre abraçades, rialles i un petó apassionat, la Clara i en Gerard han dissipat qualsevol rumor de crisi. D’aquesta manera, han demostrat que les especulacions no tenen fonament i que el seu vincle roman sòlid.
En paral·lel, Piqué continua tancant etapes de la seva vida passada i posant ordre als seus assumptes amb Shakira. L’exparella ha venut recentment una de les propietats que compartien a Barcelona, fet que suposa un pas més en la separació definitiva. Amb la Clara al seu costat, en Gerard ha deixat clar que el seu present i futur estan marcats per una relació que, malgrat els dubtes externs, es manté més forta que mai.