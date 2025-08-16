Gir de 180º en la vida de Gerard Piqué i Shakira: arriba el dia que tant esperaven

La vida de Gerard Piqué i Shakira torna a situar-se al centre d'atenció per un motiu que ningú no esperava. L'exparella ha protagonitzat una notícia que canvia radicalment la seva situació personal i patrimonial, generant un nou gir en la seva història.
Durant mesos, el silenci i la discreció han marcat aquesta qüestió pendent que encara els mantenia connectats. Tanmateix, en les últimes hores alguna cosa ha canviat completament, obrint una nova etapa per a tots dos. Què ha passat realment i per què aquest pas és tan important en la vida de Shakira i Gerard Piqué?
Gir en la vida de Gerard Piqué i Shakira: aconsegueixen vendre la mansió que tenien en comú
La separació de Shakira i Gerard Piqué el juny de 2022 va ser un dels episodis més mediàtics de l'última dècada. El seu comunicat oficial demanava respecte, però no va evitar que la ruptura acaparés titulars arreu del món. Des de llavors, la colombiana va decidir refer la seva vida a Miami amb els seus fills, Milan i Sasha, buscant un entorn estable lluny de la pressió mediàtica de Barcelona.
Mentrestant, Piqué va iniciar una nova etapa personal amb Clara Chía, afrontant també grans canvis professionals després de la seva retirada del futbol. Tanmateix, hi havia una qüestió que continuava pendent: les propietats que compartien a Esplugues de Llobregat. Es tracta d'un símbol de la vida que van construir junts i que fins ara semblava impossible deixar enrere.
El moment esperat ha arribat: Gerard Piqué i Shakira han aconseguit vendre una de les seves propietats més emblemàtiques a Esplugues de Llobregat. Aquesta mansió, aixecada el 2012 amb la intenció de convertir-se en la seva residència definitiva, feia anys que era al mercat sense trobar comprador. Finalment, l'operació es va tancar discretament fa uns mesos per més de 3 milions d'euros, segons va revelar el diari ABC.
L'habitatge formava part d'un exclusiu complex familiar no només per a la parella i els seus fills, sinó també per als pares de Shakira. Amb un disseny avantguardista a càrrec de l'arquitecta Mireia Admetller, disposava de 3.800 metres quadrats repartits en diverses plantes, incloent-hi celler i garatge. Des de la ruptura, romania buida, convertida en un recordatori silenciós del que havia estat la seva llar comuna.
Aquesta venda representa un pas decisiu en la desvinculació patrimonial de l'exparella. Si bé encara tenen dues propietats més a la zona, aquesta primera operació marca l'inici d'un procés llargament ajornat. D'alguna manera, suposa tancar un capítol material que simbolitzava la unió que van mantenir durant més d'una dècada.
Gerard Piqué i Shakira encara tenen propietats pendents
Tot i que la venda de la primera mansió suposa un pas crucial, no és el final de la història. Shakira i Gerard Piqué encara comparteixen dues propietats a Esplugues de Llobregat que romanen al mercat. Resoldre aquestes qüestions pendents serà l'últim esglaó per tallar els llaços patrimonials que encara els mantenen units.
Aquest procés avança lentament, però cada operació tancada significa un pas més cap a la total independència de Shakira i Gerard Piqué. El temps dirà quant triguen a desprendre's de la resta, però el que està clar és que cada venda suposa un avanç simbòlic cap al tancament definitiu en la seva història en comú.