'Fiesta' (Telecinco) ho confirma: Casament entre Gerard Piqué i Clara Chia

per Pol Nadal

Una imatge val més que mil paraules. Després de setmanes de discreció aparent, Gerard Piqué va sorprendre amb un emotiu carrusel de fotos des d'Arizona, incloent-hi un petó que va semblar tancar rumors de crisi. I llavors va arribar el veritablement cridaner

Clara Chía va aparèixer lluint un anell de diamant en ple sopar a Beverly Hills. Lògicament, tothom es va fer la mateixa pregunta. Estem davant l'anunci no oficial d'un compromís? La premsa rosa s'enlaira.

Un sopar a Beverly Hills que ho canvia tot

El programa Fiesta de Telecinco ha mostrat imatges exclusives de la parella sortint d'un restaurant luxós a Beverly Hills. Allà, la Clara portava a la mà esquerra “una pedra amb un diamant”, segons el testimoni del paparazzi que va captar l'escena.

| Instagram

El format va posar el focus en aquest detall com a senyal inequívoc d'un possible compromís matrimonial. Deu dies abans, a Antelope Canyon (Arizona), la Clara no lluïa cap anell similar, cosa que va suscitar encara més sospites.

Al plató, els col·laboradors van afirmar que no semblava un regal d'aniversari ni una joia casual. Coincidia amb les dates de celebració privada de la seva relació, no amb aniversaris oficials. La interpretació: Piqué hauria entregat l'anell com a símbol de petició.

Gerard Piqué i Clara Chia formalitzen una relació ja consolidada

Des que es van conèixer el 2021, quan la Clara treballava a la firma Kosmos de Piqué, la seva història ha estat marcada per la controvèrsia. Després de la ruptura mediàtica amb Shakira, la parella es va consolidar en un perfil més discret, tot i que no exempt d'atenció pública.

| Canva

El 2023 ja s'especulava sobre un anell de compromís, després d'anar a una joieria de Barcelona i ajustar una anella. Alguns mitjans van mencionar que fins i tot haurien plantejat comunicar el seu futur casament durant el casament del germà de Piqué.

Ni confirmen, ni desmenteixen

Ni en Gerard ni la Clara s'han pronunciat oficialment sobre el suposat compromís. Tampoc han emès declaracions els seus afins. L'absència de desmentiment reforça la hipòtesi. A més, la publicació de Piqué a les xarxes, després de molt de temps sense mostrar la seva parella, ha estat interpretada per molts com un gest estratègic i romàntic.

Des de mitjans coincideixen que l'anell a Beverly Hills ha revifat la teoria d'un casament imminent. Altres ho posen en dubte i asseguren que només és un regal d'una joia. La clau és donar-li més o menys importància a una pedra preciosa com un diamant. Fiesta, de Telecinco, ho ha confirmat.

| XCatalunya, redes

Si l'anell representa una petició formal, estaríem davant d'un dels casaments VIP de l'any. Però si no, pot significar simplement un gest afectiu en una relació consolidada. Queda molta tela per tallar: organitzaran cerimònia? On serà? Es comunicarà de forma oficial? El silenci dels protagonistes alimenta la curiositat.