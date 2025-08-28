Una foto de Gerard Piqué y Clara Chía confirma lo que la gente lleva meses sospechando

La última imagen de Gerard Piqué y Clara Chía ha terminado por resolver una incógnita que circulaba desde hace meses. Durante semanas se había especulado sobre el estado de la relación y sobre si la pareja había atravesado una crisis. Ahora, una fotografía reciente ha despejado cualquier duda y ha mostrado lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo.

Lejos de separarse o distanciarse, Piqué y Clara han demostrado que siguen juntos y que atraviesan un gran momento. La foto, captada en Barcelona tras su regreso de vacaciones, refleja la complicidad que aún mantienen. Con gestos de cariño y sonrisas, han dejado claro que no hay ruptura a la vista.

| Instagram, @3gerardpique

Este verano ha sido especialmente significativo para ambos, ya que han celebrado su tercer aniversario como pareja. Aprovechando la ocasión, viajaron a Estados Unidos y recorrieron destinos como Arizona y Los Ángeles. Incluso el exfutbolista compartió algunas imágenes en redes sociales, algo poco habitual en él, donde se mostró besando a Clara con total naturalidad.

Un viaje que aviva las especulaciones sobre su compromiso

La estancia en la costa oeste también dio pie a nuevos rumores sobre un posible compromiso. Clara fue vista luciendo un llamativo anillo en Beverly Hills, lo que despertó todo tipo de comentarios. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, la especulación sobre un futuro enlace ha crecido con fuerza en las últimas semanas.

A pesar de estas habladurías, lo que sí ha quedado claro es que viven una etapa de estabilidad. Tras sus vacaciones, se dejaron ver en el Festival Occident Summerfest en Puigcerdà, donde disfrutaron de un concierto de Figa Flawas. Rodeados de amigos, se mostraron cariñosos, cómplices y sin miedo a compartir muestras de afecto en público.

Gerard Piqué avanza junto a Clara Chía mientras cierra capítulos de su pasado

La foto que ahora circula ha confirmado lo que sus apariciones ya adelantaban y es que la relación sigue adelante sin fisuras. Entre abrazos, risas y un beso apasionado, Clara y Gerard han disipado cualquier rumor de crisis. De esta manera, han demostrado que las especulaciones no tienen fundamento y que su vínculo permanece sólido.

En paralelo, Piqué continúa cerrando etapas de su vida pasada y poniendo orden en sus asuntos con Shakira. La expareja ha vendido recientemente una de las propiedades que compartían en Barcelona, lo que supone un paso más en la separación definitiva. Con Clara a su lado, Gerard ha dejado claro que su presente y futuro están marcados por una relación que, pese a las dudas externas, se mantiene más fuerte que nunca.