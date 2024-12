'Com si fos ahir' del 7 de gener: Un moviment de la Isabel deixa tothom desconcertat

La tornada de Nadal serà ben aviat a Com si fos ahir. El dia 7 de gener per ser exactes. ‘Com si fos ahir’ i les anteriors sèries de sobretaula de TV3 sempre han parat per Nadal i estiu.

En aquest primer capítol de 2025 hi veurem tres trames. A la primera d’elles, el Toni afronta aquests primers dies de gener amb un estat d’ànim força baix, ja que les celebracions no han anat com esperava. Sense la Gemma (Àurea Márquez) al seu costat, ha passat unes festes tristes i té la sensació que tota la seva vida trontolla. Malgrat això, no es dona per vençut: explica al Francesc que, malgrat la fredor de la Gemma, encara manté viva la flama i que confia a reconquerir-la. Però la realitat és ben diferent.

La Gemma, però, continua forta en la seva determinació de marcar distàncies. Li arriba un paquet a casa seva a nom del Toni. De seguida pren una decisió ben clara: donar el regal al seu fill. Inicialment la situació veurem que serà pitjor ja que es negava a recollir-lo.

| TV3

Problema per a la Sílvia

D’altra banda, la Sílvia encara el dia amb una llista de tasques per fer a la botiga. Aquest cop s’ha de desplaçar per recollir una mercaderia delicada, i ja d’entrada tot se li fa una mica feixuc. El moment crític arriba quan, mentre carrega les capses al cotxe, un altre vehicle fa marxa enrere i n’aixafa una de ple. Apareixerà un nou personatge per trastocar la vida de la Sílvia ara que sembla que està bé amb el Francesc?

Moviment de la Isabel

Finalment, en una trama que ja vam veure abans de Nadal que seria interessant, la Isabel també mou fitxa. Les festes han servit perquè ella s’acosti una mica més al seu fill, i per Reis ha tingut el detall de comprar un regal per al Salva i per a la Marta. El gest és agraït, però alhora aixeca suspicàcies: la Marta, sempre atenta als moviments que poden influir en el Joel, no triga gaire a mostrar la seva inquietud.

De fet, pregunta directament a la Isabel si té alguna intenció de recuperar el seu fill. I també hi haurà sospites sobre com l’han pagat si fa uns dies ni tan sols tenia feina.

| TV3, Twemoji, XCatalunya

Aquesta conversa pot suposar l’inici d’una nova tensió familiar: la Marta no vol que res alteri la vida del Joel i té por que la seva mare reclami la custòdia. La Isabel busca posar-hi el seu granet de sorra, sigui per bona voluntat o per ganes de redimir errors del passat.

L’episodi es presenta, doncs, carregat de moments intensos, on cada personatge es veurà obligat a lluitar pel que vol tot just després d’aquests dies de Nadal i comenci un nou capítol de l’any amb incògnites encara per resoldre.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 7 de gener de 2025?

La programació oficial de TV3 encara no ha confirmat una hora exacta però serà aproximadament a les quatre i cinc minuts de la tarda. L'episodi, com tots, durarà uns quaranta minuts. Sí podem assegurar que es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.