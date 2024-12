Ja se sap el nom de la presentadora del sorteig de la Grossa de Cap d'Any a TV3

per Sergi Guillén

Cada cop queda menys per arribar a la fi d'any, i amb aquesta esperada data també arriba La Grossa de Cap d'Any de 2024. Com ja és tradició, amb aquesta edició número dotze, tornarem a estar 'enganxats' a la pantalla amb la il·lusió que ens toqui algun dels tan anhelats premis possibles. Així doncs, sent la celebració en qüestió d'hores, ja es coneixen tots els detalls sobre aquesta nova entrega de la loteria catalana.

Primer de tot, és essencial saber que aquesta gala tindrà lloc el 31 de desembre a les 13:05, i s'allargarà fins a la tarda quan s'hagin donat tots els premis. La gala es retransmetrà com cada any per TV3, amb un gran plató de televisió dins de les instal·lacions de Sant Joan Despí de la televisió pública catalana.

A més, Loteries de Catalunya també ha fet oficial la persona que s'encarregarà de presentar aquesta celebració. Es tracta ni més ni menys que d'Anna Simon, una cara coneguda a TV3 amb una llarga carrera en el món de la televisió.

Anna Simon, l'encarregada de presentar aquesta gala

Anna Simon és una presentadora i col·laboradora de televisió, nascuda a Mollet del Vallès, Barcelona. Graduada en Periodisme, es va donar a conèixer al gran públic gràcies a la seva simpatia i sentit de l'humor en programes com “Tonterías las justas” i, posteriorment, “Otra movida”.

Al llarg de la seva trajectòria, ha destacat per la seva proximitat amb l'audiència i la seva actitud desenfadada. Qualitats que li han permès consolidar-se com un rostre molt estimat a la petita pantalla. A més de participar en diversos espais d'entreteniment televisiu, també ha format part de l'elenc de col·laboradors de “Zapeando”, on ha continuat mostrant la seva versatilitat i carisma.

Amb un estil fresc i natural, Anna Simon s'ha convertit en una figura imprescindible del panorama televisiu, demostrant que el seu talent, professionalitat i espontaneïtat continuen sent valorats pel públic. La seva presència promet captivar els espectadors en el futur.

Els possibles premis que presentarà la catalana

Durant el pròxim dimarts, Anna s'encarregarà de presentar fins a cinc grans premis que es repartiran per tot el país. El primer d'ells, la Grossa, té un import total de 200.000 euros per bitllet, i és sens dubte el més buscat per tots els catalans. D'altra banda, el segon premi serà de 65.000 euros en total, seguint la mateixa regla de l'import relacionat amb el bitllet.

A més, també trobem un tercer premi pel qual ens podrem emportar 30.000 euros per cada bitllet comprat. Finalment, hi haurà dos quarts premis, cadascun d'ells de 10.000 euros. I l'últim serà el cinquè premi, dels quals n'hi ha tres i podem aconseguir 5.000 euros per cada bitllet.