Tot preparat per a les Campanades de TV3: Missatge de Laura Escanes a Miki Núñez

El compte enrere ja ha començat per acomiadar el 2024 i rebre amb els braços oberts el 2025. Aquesta vegada, i per segon any consecutiu, Laura Escanes i Miki Núñez seran els encarregats de conduir les Campanades a la televisió pública catalana. Una notícia que ha omplert d'entusiasme l'audiència i que, al mateix temps, ha suscitat alguns comentaris trobats.

No obstant això, després de l'èxit de l'edició anterior, les expectatives estan pels núvols. La gran incògnita? Com s'integrarà de nou la influencer en un programa tan emblemàtic per a la cultura catalana. I com connectarà amb el públic que, en el seu moment, dubtava de la seva implicació amb la llengua i l'essència de TV3.

Els presentadors mostren com es preparen

Els protagonistes, però, han deixat més que clar que la complicitat entre ambdós està a prova de qüestionaments. Durant els últims dies, les xarxes socials s'han inundat de fotografies i vídeos en els quals es veu la presentadora de La Travessa i l'amfitrió de Zenit assajant.

| ACN

Ultimant detalls i prometent sorpreses que podrien marcar un abans i un després en la història de les Campanades de TV3. Tant és així que, segons ha compartit la pròpia Escanes, l'inici de la gala vindrà carregat d'adrenalina amb una actuació musical. Que, pel que hem pogut intuir, podria deixar bocabadats els espectadors.

A només dos dies del gran esdeveniment, Laura ha realitzat un bonic gest cap al seu company d'escenari que no ha passat desapercebut. En el seu compte d'Instagram, la influencer catalana ha publicat una sèrie de stories i fotografies que retraten els assajos i la bona sintonia que regna entre ambdós.

En especial, ha cridat molt l'atenció un text emotiu dedicat a Miki, en el qual agraeix la seva professionalitat i el fàcil que és treballar al seu costat. Un missatge que, sens dubte, ha emocionat tant els seguidors d'aquesta parella com a tots aquells que veuran les Campanades.

Declaracions oficials i reaccions

En aquesta recta final, tant Laura Escanes com Miki Núñez han utilitzat les seves xarxes socials per anar deixant petites píndoles del que es ve. "Tic, tac –3 dies" ha escrit la influencer en una de les seves publicacions. Acompanyada d'imatges dels assajos, l'estudi de gravació i, sobretot, la sensació de tenir alguna cosa molt especial entre mans.

El detall que més ha agradat als seguidors ha estat la seva dedicatòria cap a Miki. En una story, Laura es va referir a ell com un regal, assegurant que treballar amb ell fa tot molt més fàcil i divertit. Les seves paraules exactes –en un perfecte català– han ressonat amb força en la comunitat virtual, generant comentaris plens d'admiració i bons desitjos.

| Instagram: @lauraescanes

Per la seva banda, Miki Núñez tampoc ha romàs en silenci. Ja que el presentador i cantant català ha compartit en les seves xarxes socials diferents moments de complicitat amb la seva companya. Confirmant que l'entesa entre ambdós està més viva que mai i que estan preparant sorpreses a gran escala per a la gran nit.

Sense desvelar tots els secrets, Miki ha avançat que l'actuació musical inicial busca trencar esquemes i que, sens dubte, posarà el llistó molt alt per a futures edicions de Campanades.

La reacció dels usuaris a les xarxes socials ha estat majoritàriament positiva. Molts es confessen seduïts per la frescor de la parella i ressalten el fet que la Laura i en Miki hagin sabut consolidar-se com una parella televisiva en tan poc temps.

Altres, més escèptics, prefereixen esperar a veure la retransmissió en directe per jutjar si realment s'ha produït aquesta compenetració que tant pregonen els organitzadors. En qualsevol cas, el rebombori mediàtic no fa més que augmentar l'interès pel que succeirà a Montjuïc quan sonin les dotze campanades i entrem oficialment en l'any 2025.