Nou gir al funeral de Carles III: La decisió del rei d'Anglaterra

Fa tot just uns dies, va sorgir un detall que ha cridat l'atenció en els cercles palatins. Carles III ha modificat el seu propi protocol funerari per incloure el príncep Harry en un paper destacat. La informació, publicada per mitjans com El Nacional i ABC, apunta a un intent deliberat de projectar un missatge d'unitat en el si de la corona.

Els detalls de la modificació

Segons el pla anomenat "Operació Pont de Menai", el rei ha especificat que Harry camini al costat del seu germà Guillem rere el fèretre, un gest amb càrrega simbòlica i poques rèpliques en la història recent de la reialesa.

A més, Meghan Markle, juntament amb Archie i Lilibet, han estat inclosos per participar en la vetlla a Westminster Hall i en els serveis religiosos tant a l'Abadia com a la capella de Sant Jordi, a Windsor. Es tracta d'un canvi notable davant les tensions derivades del Megxit i anys d'allunyament familiar.

Declaracions oficials i reaccions

Des de Buckingham no ha arribat una confirmació formal. El silenci del palau suggereix que volen minimitzar les especulacions, deixant que sigui The Telegraph el mitjà que filtra detalls sobre aquesta decisió amb rivets de reconciliació pública. Un proper va descriure la inclusió de Harry i Meghan com una “branca d'olivera” pretesa pel monarca, amb la intenció de rescatar un vincle familiar desgastat.

El príncep Harry, per la seva banda, continua des de Montecito enviant senyals de reconciliació. Al seu llibre En la sombra, recordava un moment del funeral del duc d'Edimburg en què el seu pare li va suplicar: “Si us plau, nois, no convertiu en un suplici els meus últims anys” Aquest protocol funerari s'inspira en l'antiga “Operació Pont de Londres”, prevista per a Isabel II, ara adaptada com a Pont de Menai per al rei Carles III.

Repercussions i pròximes fites

Tanmateix, Carles III ha introduït elements diferenciadors: planeja que la cerimònia incorpori pràctiques sostenibles i que el període de dol nacional sigui més breu, duri entre 10 i 11 dies enfront de gairebé dues setmanes en el cas de la seva mare.

El gest del rei pot interpretar-se com un intent de tancar ferides abans del seu comiat definitiu. Jocs com els Invictus al Regne Unit o el seu vuitantè aniversari el 2028 podrien servir com a escenaris per consolidar aquesta nova sintonia familiar.

El príncep Guillem, però, es manté cautelós. Fonts assenyalen el seu malestar per la decisió presa sense consultar-lo. Amb aquest gir inesperat en el seu comunicat intern, Carles III sembla decidit a garantir que el seu últim adeu reflecteixi una família unida, almenys en aparença.