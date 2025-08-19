Pepa Romero reacciona en directe al canvi físic d’un convidat de ‘Y ahora Sonsoles’

Pepa Romero ha viscut avui una de les tardes més sorprenents al plató de Y ahora Sonsoles. La periodista ha rebut una persona que ha provocat un silenci absolut entre el públic. Daniel Hilton, jove que ha buscat durant anys la perfecció estètica, ha aparegut al programa mostrant un canvi físic radical.
Pepa Romero ha reaccionat amb incredulitat i els seus gestos ho han dit tot. Daniel Hilton ha relatat en directe com ha modelat el seu cos a cop de bisturí. Ha confessat que el seu objectiu sempre ha estat assemblar-se al ninot Ken.
“Sempre he volgut ser el ninotet de Barbie”, ha explicat. El jove ha assegurat que, des dels 18 anys, ha passat per diverses operacions estètiques. Cadascuna d’elles ha format part d’un camí cap al que ell considera perfecció.
Pepa Romero es queda sorpresa davant els retocs del jove que ha anat a Y ahora Sonsoles
L’invitat ha recordat que la seva infància no va ser senzilla. Ha explicat que a l’escola va patir bullying. Els comentaris sobre el seu aspecte li van crear inseguretats profundes.
Tanmateix, ha confessat que avui ha superat aquestes pors. “Sempre he tingut una personalitat pròpia que m’ha fet distanciar-me sense voler-ho”, ha dit. “Jo sempre vaig tenir un estil molt diferent”, ha afegit amb fermesa.
Les imatges mostrades al programa han causat impacte. A la pantalla s’han projectat fotografies d’abans i després de Daniel. El contrast ha estat evident.
Pepa Romero s’ha mostrat atònita. Ha reaccionat amb sorpresa en sentir que el jove ha arribat a gastar més de 30 mil euros en cirurgies i retocs. El públic també ha expressat el seu astorament amb murmuris i gestos d’incredulitat.
Pepa Romero dona suport a les paraules de l’expert en medicina que ha acudit a Y ahora Sonsoles
Lluny de quedar-se en l’anècdota, Pepa Romero ha volgut aprofundir en el tema i ha donat pas a un expert en medicina estètica, present al plató. L’especialista ha advertit que no és recomanable sotmetre el cos a tantes intervencions a una edat tan primerenca. Les seves paraules han sonat amb to seriós, Pepa Romero ha assentit i ha manifestat el seu acord.
El programa ha deixat un debat obert. On és el límit entre el desig de millorar i el risc per a la salut? Pepa Romero ha conduït la conversa amb respecte i ha mostrat comprensió cap a l’invitat. Daniel, per la seva banda, ha defensat la seva elecció de vida amb seguretat.
L’emissió ha marcat els seguidors de Y ahora Sonsoles. Ha estat una tarda de confessions, emocions i reflexions en directe. Una d’aquelles entrevistes que quedaran a la memòria de l’audiència.