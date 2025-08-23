Fonts properes a Buckingham Palace admeten els rumors sobre la salut de Carles III

Va ser al febrer de 2024 quan els habitants del Regne Unit van haver de contenir la respiració davant l'anunci inesperat de Carles III. El rei, que havia pujat al tron només dos anys abans, al novembre de 2022, va comunicar públicament que patia càncer. En aquell moment no es van donar detalls sobre el tipus de malaltia ni la zona afectada, però sí que es va confirmar que Carles III iniciaria un tractament molt aviat.
Des de llavors, l'evolució del seu estat ha estat envoltada d'hermetisme, encara que més d'un any i mig després els rumors al voltant de la seva fràgil situació comencen a intensificar-se. Malgrat el seu diagnòstic, Carles III no ha abandonat les seves funcions institucionals. Fins i tot durant les fases més dures del tractament, el sobirà ha mantingut una agenda activa, interrompuda únicament per uns dies d'hospitalització.
Aquesta actitud li ha valgut el reconeixement d'una part de l'opinió pública, però no ha aconseguit fer callar les veus d'experts i persones properes que consideren inevitable un deteriorament progressiu. “Té 76 anys i ara està molt fràgil. Sap que el seu final és a prop”, ha declarat una font propera al palau al tabloide Radar Online.
L'entorn de Carles III ha filtrat informació important sobre el seu estat
En els darrers dies, les aparicions de Carles III han generat encara més especulacions. Durant una caminada per la seva residència de Norfolk, se'l va veure recolzat en un bastó, cosa que va provocar preguntes directes sobre el seu estat.
Carles, visiblement cansat, va respondre amb una frase que no ha passat desapercebuda: “Estic fent tot el que puc”. Una confessió breu, però reveladora que molts interpreten com l'acceptació que la batalla contra el càncer s'està tornant cada cop més difícil.
Mitjans britànics es fan ressò de la informació sobre Carles III
Mitjans britànics han assenyalat també que Carles III no es desprèn del bastó en cap moment. I que, en privat, hauria recorregut al consum de whisky per alleujar el dolor físic i la desesperança emocional.
Tot i que des de Buckingham Palace s'evita oferir declaracions oficials, diverses fonts properes han començat a reconèixer que els rumors sobre la seva salut són certs. Carles III es troba en una situació extremadament delicada.
“Aquesta tràgica admissió és el darrer senyal que està lluitant una batalla perduda contra el càncer”, sostenen a Radar Online. I encara que Carles no ha deixat de complir amb les seves obligacions, tot indica que el futur immediat de Carles III està marcat per la incertesa i la preocupació. Tant dins del Regne Unit com a la resta del món.