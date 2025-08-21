Logo xcatalunya.cat
Futbolista amb expressió seriosa i un emoji de carona tapant-se els ulls dins d’un cercle vermell al fons
Jules Koundé regala un ram a una dona en un lloc de Catalunya | Instagram, XCatalunya, Jules Kounde, Barça
La floristeria preferida de Jules Koundé: Compra un ram, qui és l'afortunada

On trobar la botiga de flors preferida del defensa blaugrana i com arribar-hi des de Barcelona aquest agost

per Max Riveras

Jules Koundé viu la seva quarta campanya amb el Barça amb un somriure ampli. El francès es mou per Catalunya amb perfil discret i detalls que parlen de pertinença. Després del 0–3 de lliga d'estrena, l'ànim culer acompanya una estampa íntima allunyada de l'estadi, perfecta per a un recorregut tranquil per la costa. 

Un nucli costaner i una postal que es repeteix

Lluny del soroll, en un municipi mariner del Garraf, l'escena es concentra en una cantonada lluminosa. Aparadors amb pètals, aroma de rosa fresca i la complicitat breu entre esportista i comerç de barri. No cal més per entendre per què molts viatgers busquen llocs amb ànima durant la seva estada.

El lloc és Sitges, i l'adreça exacta dona la pista definitiva: Carrer Jesús, 56. Allà, la Floristeria Isabel obre de dilluns a dissabte, 10:00–14:00 i 17:00–20:00; diumenges, 10:00–14:00. La imatge de l'aparador s'ha convertit en una petita referència per a qui vol afegir una parada diferent del seu pla de platja.

Façana d’una floristeria amb un gran llaç decoratiu i arranjaments florals a l’entrada i a l’aparador
Aparador de la Floristeria Isabel | Floristeria Isabel

Accesos i horaris per arribar-hi sense rodejos

La forma més directa és la línia R2 Sud de Rodalies, amb sortides des de Sants, passeig de Gràcia o estació de França. El trajecte fins a Sitges sol moure's entre 35 i 45 minuts segons el tren i la parada intermèdia. Convé revisar la programació oficial el dia anterior, perquè els horaris poden ajustar-se per obres puntuals a la xarxa. 

Si prefereixes combinar platja i compres, la franja 10:00–12:00 funciona molt bé. Evites la calor forta i el flux més gran de vianants del migdia al Carrer Jesús, artèria comercial pocs minuts abans de l'estació de Sitges. Jules Koundé està encantat amb Sitges, no és cap secret, i aquesta vegada ha visitat un comerç local per regalar-li un ram de flors a una dona.

Platja de Sitges
Imatge aèria de la costa de Sitges | Renfe

Qui és l'afortunada que rep el ram

La postal té una protagonista clara i, segons testimonis a les xarxes, el destí del ram va ser familiar. En concret, el gest de Koundé ha estat per a la seva mare, detall que encaixa amb aquesta empremta propera que el jugador deixa quan es mou per la vila. És el tipus d'escena que inspira el viatger a buscar moments senzills i memorables, més enllà dels focus. 

A primera hora, quan obre, el servei és més àgil i pots demanar consell amb calma. Si a la tarda la calor s'intensifica, alterna interiors frescos i ombres del Passeig Marítim abans de tornar al Carrer Jesús. De passada, suma cultura sense presses al Museu Cau Ferrat o al Museu de Maricel. 

El que canvia l'agost de 2025

Els trens han normalitzat serveis després de mesos d'ajustos en altres línies, tot i que l'operativa pot variar per incidències o obres puntuals. Per això, la verificació prèvia és clau per evitar imprevistos. Defineix finestres de visita i confirma la programació de Rodalies la vigília, sobretot si enllaces aeroport i costa. 

