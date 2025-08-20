Comunicat urgent de Katy Perry després de la descàrrega elèctrica que ha patit

La cantant estatunidenca Katy Perry ha viscut un nou ensurt en ple escenari durant la seva gira mundial The Lifetimes Tour. L'incident ha tingut lloc en un dels últims concerts, quan Katy Perry es preparava per a un dels moments més espectaculars de l'espectacle. Les imatges han mostrat com ha rebut una descàrrega elèctrica just abans d'elevar-se sobre el públic.
L'escena sorprenent s'ha produït en l'instant en què Katy Perry es disposava a pujar a l'estructura retrofuturista que la transforma en un robot gegant. En connectar-se al sistema, Katy Perry ha semblat rebre una sacsejada sobtada i la seva reacció ha estat visible. La sorpresa s'ha reflectit al seu rostre, però la cantant s'ha recuperat de seguida i ha aconseguit continuar amb l'actuació sense aturar la música.
No ha estat la primera vegada que l'escenografia li ha jugat una mala passada a la californiana. El passat juliol, a San Francisco, un altre contratemps va generar tensió entre els seus seguidors. Durant la interpretació de Roar, la plataforma en forma de papallona sobre la qual volava per damunt dels assistents va cedir lleugerament i aquella nit també es va viure un ensurt.
Els seguidors de Katy Perry es preocupen per l'estat de l'artista
El vídeo del nou episodi ha corregut com la pólvora a les xarxes socials. Milers d'usuaris a TikTok i a X (Twitter) ja l'han compartit i comentat.
Molts fans han reaccionat amb humor. D'altres han destacat la professionalitat de Perry, que no ha interromput el directe tot i el contratemps.
Tanmateix, no tots els comentaris han estat positius. Algunes veus crítiques han assegurat que “la seva gira és un desastre” o que “ara els concerts són de tot menys cant”.
Katy Perry confirma que està en bon estat
Davant l'allau de reaccions, l'equip de l'artista ha emès un comunicat urgent del qual s'han fet ressò molts mitjans internacionals. En aquest, s'ha confirmat que els concerts de la gira segueixen endavant sense modificacions.
També, Katy Perry ha utilitzat les seves xarxes en les últimes hores, on ha enviat un missatge molt important: "Només tenim una vida, fes-ho simple: trobes a faltar algú, truca'l...". Un missatge amb el qual ha deixat clar que la vida és només una i que continuarà gaudint-ne.
La gran incògnita per als seus seguidors europeus ha quedat plantejada. Arribarà Katy Perry sense més ensurts als seus concerts programats a Espanya el 9 i l'11 de novembre? Tot apunta que sí, després del missatge tranquil·litzador del seu equip. Així i tot, els incidents han recordat que el desplegament visual i tecnològic de The Lifetimes Tour no està exempt de riscos.