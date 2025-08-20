Tothom s’emociona després de la feliç notícia familiar de Carolina de Mònaco: la foto

Carolina de Mònaco no necessita presentació. Amb el pas del temps, s'ha convertit en una figura de referència en la reialesa europea, tant pel seu estil com per la seva discreció. Però més enllà de la seva imatge pública, hi ha objectes que l'acompanyen des de fa dècades.
Un d'aquests és el Pacha III, el seu emblemàtic iot de 36 metres, convertit ja en un símbol de l'estiu monegasc. Aquest any, l'embarcació ha estat escenari d'una celebració doble: el 40è aniversari de la seva jove Beatrice i l'espera d'un nou membre a la família.
Carolina de Mònaco espera l'arribada de la seva neta
Beatrice, periodista i aristòcrata italiana, ha triat la Costa Blava per celebrar aquest moment tan especial. Acompanyada del seu marit, Pierre Casiraghi, i els seus fills Stefano i Francesco, ha gaudit d'uns dies de desconnexió en alta mar.
Però aquesta escapada no n'ha estat una més. Borromeo es troba embarassada de la seva primera filla, fet que ha convertit aquesta travessia familiar en una celebració per partida doble. Tot i estar en una etapa avançada d'embaràs, Beatrice no ha renunciat al mar.
Des de la borda del Pacha III, se la va veure lluir la seva panxa amb un banyador d'estampat de lleopard i un vestit blanc. Tot mentre observava com Pierre i els nens gaudien de trampolins, tirolines i fins i tot una sessió de busseig.
Beatrice Borromeo i Pierre Casiraghi han gaudit de les seves vacances
També hi va haver temps per als plans en parella. Beatrice va canviar el look de platja per un vestit midi amb motius florals i va sortir a passejar amb Pierre pel port de Saint-Tropez, on van compartir una vetllada tranquil·la en una terrassa.
Entre les visites a bord del iot va destacar la del pilot Charles Leclerc, bon amic dels Casiraghi. La connexió entre el pilot i la família Grimaldi no és nova. Tant Pierre com Andrea van assistir a una festa privada per celebrar una victòria seva al Gran Premi de Mònaco.
La confirmació de l'embaràs va arribar per part de la periodista Inga Griese, amiga de Beatrice després de coincidir amb ella en una desfilada a Roma. "Va ser un veritable plaer retrobar-me amb la icona de bellesa Beatrice, que està esperant una nena", va escriure.
La família Casiraghi-Borromeo travessa així un moment molt especial, marcat per l'arribada d'un nou nadó. A més, gaudeixen de jornades d'estiu en alta mar, tot envoltat d'aquell halo d'elegància que sempre ha acompanyat els Grimaldi.