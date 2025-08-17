Gerra d’aigua freda de Flick a la plantilla del Barça després del partit contra el Mallorca

L'inici d'una nova era al FC Barcelona generava una enorme expectació entre els aficionats. Amb Hansi Flick al capdavant, el barcelonisme esperava veure els primers brots verds d'un projecte renovat.
El debut a LaLiga visitant el RCD Mallorca es presentava com la primera prova de foc. El resultat final va ser positiu, però les sensacions del nou entrenador van distar molt de ser-ho. El missatge de l'alemany després de l'enfrontament va ser una declaració d'intencions contundent i directa.
Una victòria que no amaga l'autocrítica
El marcador de 0-3 a Son Moix podria convidar a una anàlisi complaent per a qualsevol entrenador debutant. Tanmateix, Hansi Flick va demostrar tenir un llistó d'exigència molt més elevat per a la seva plantilla. El tècnic va reconèixer la dificultat de començar el campionat, però no va utilitzar això com a excusa.
“Són tres punts, però hem de treballar en alguna situació i fer-ho millor”, va afirmar amb serietat. L'alemany considera que el seu equip va jugar a un nivell molt per sota del seu potencial real. "Crec que vam jugar al 50-60%, vull el meu equip amb una altra actitud", va sentenciar a la roda de premsa posterior. La superioritat numèrica, amb el Mallorca acabant amb dos jugadors menys, no va ser suficient per satisfer-lo.
La mentalitat alemanya davant la polèmica
El partit no va estar exempt de moments de tensió, especialment durant el segon gol del Barcelona. La jugada va ser molt protestada pels jugadors locals, ja que tenien un futbolista a terra. L'àrbitre no va aturar el joc i l'acció va acabar amb la pilota a la xarxa. Flick va ser molt clar al respecte, mostrant la mentalitat competitiva que vol implantar.
"Si estigués a l'altre costat potser no estaria content", va admetre amb franquesa el preparador. Tanmateix, va afegir ràpidament que la instrucció als seus futbolistes és innegociable en aquestes situacions. "Li dic al meu equip que si l'àrbitre no para el partit, hem de seguir", va explicar.
Elogis individuals en una nit d'exigència
Tot i el missatge general d'inconformisme, l'entrenador també va tenir paraules de reconeixement per a alguns futbolistes. Lamine Yamal va ser un dels més destacats en la valoració del tècnic. El de Mataró va fer una assistència a Raphinha per pujar el primer gol al marcador.
També va arrodonir el partit amb el 0-3 després d'una gran jugada. Un gol més que merescut després d'haver-ho estat intentant durant tot el partit. "El que veig és que està molt motivat", va comentar Flick sobre la jove estrella blaugrana.
Flick va subratllar la fam del jugador del planter per pressionar i la seva qualitat diferencial dins del terreny de joc. "Tothom sap que és un jugador excepcional", va destacar elogiant el seu rendiment. També va justificar la titularitat de Eric García, assegurant que la seva presència a l'onze inicial era totalment merescuda. L'era Flick ha començat amb una victòria clara, però també amb un avís molt seriós per a tota la plantilla.