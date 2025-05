Es filtra el que pensa Carles III del Príncep Harry: 'No hi ha...'

La Casa Reial britànica torna a estar en l'ull de l'huracà. La relació entre el rei Carlos III i el seu fill menor, el príncep Harry, continua deteriorant-se malgrat els intents públics del duc de Sussex per mostrar certa disposició al diàleg. El conflicte, que va començar fa anys amb la sortida de Harry de la família reial i es va intensificar després de la publicació de les seves memòries.

En les últimes setmanes, les tensions han augmentat per nous enfrontaments. Un dels detonants més recents ha estat la negativa del Govern britànic a atorgar seguretat personal a Harry durant les seves visites al Regne Unit. Aquesta resolució judicial ha fet que Harry es manifesti en diversos mitjans, visiblement frustrat.

Declaracions que allunyen

Segons fonts properes a la reialesa britànica citades per mitjans del país, les paraules de Harry han tingut un efecte devastador en la poca confiança que encara podia existir entre pare i fill. En lloc de servir de pont cap a una possible reconciliació, han incrementat la sensació de traïció a Buckingham Palace.

L'entorn del rei ho té clar: el príncep Harry segueix “en mode batalla permanent”, buscant confrontació i exposant al públic assumptes privats que, segons la família reial, haurien d'haver-se tractat en la intimitat. “Veu enemics a tot arreu i això és esgotador”, afirmen. Una opinió que reforça la percepció que la seva presència pública és vista més com una amenaça que com un intent sincer de reconciliació.

La porta entreoberta que es va tancar

Harry, per la seva banda, ha expressat en més d'una ocasió que desitja una relació propera amb el seu pare. Ha dit que “la vida és preciosa” i que “no sap quant de temps li queda a Carlos III”. També ha assegurat que ell estaria disposat a perdonar i a tornar a construir ponts.

Robert Jobson, un dels periodistes més respectats en l'àmbit de la monarquia, ha estat clar: “Harry hauria d'haver dit simplement: ‘Ho sento. Em vaig equivocar. Vaig cometre errors, però vull reconciliar-me’”. Segons la seva anàlisi, si el duc de Sussex hagués optat per aquest camí d'humilitat, avui estaríem parlant d'una treva definitiva entre pare i fill.

El problema, assenyala Jobson, és que Harry no fa aquest pas. En lloc d'això, espera que el perdó vingui unilateralment de l'altra part. Una cosa que, a la vista dels últims esdeveniments, no succeirà.

Un punt de no retorn

La conclusió que s'extreu des dels mitjans britànics i des de veus properes a la reialesa és contundent: el rei Carlos III ja ha pres una decisió respecte al seu fill Harry. I aquesta decisió no és altra que el tancament de files. El mateix monarca ha arribat a expressar —segons fonts filtrades per la premsa— que no existeix ja una base de confiança per mantenir converses privades amb el seu fill.

De fet, afirmen que qualsevol intent de diàleg acaba filtrat als mitjans, cosa que ha erosionat profundament la relació. Fins i tot els intents de Meghan Markle per suavitzar l'ambient no haurien tingut cap efecte real. La família es troba en un estat de màxima reserva.

I la frase clau ha estat revelada. Segons ha transcendit des de l'entorn del Palau, aquesta és la sentència de Carlos III cap al seu fill Harry:

“No hi ha confiança”. I amb aquestes tres paraules, el vincle es troba en el punt més fràgil des de l'explosiva sortida de Harry del Regne Unit el 2020.