'Com si fos ahir' del 15 de maig: La Cèlia 'en perill'

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dijous 15 de maig arriba carregat de tensions emocionals, conflictes professionals i decisions complicades que podrien canviar profundament les relacions entre els protagonistes.

En una primera trama, veurem que la Cristina està molt enfadada amb l’Eugeni perquè, finalment, ell ha aconseguit que la Itziar treballi per a ell, malgrat que la Cristina i la Gemma havien intentat evitar-ho. Tot i que l’Eugeni intenta tranquil·litzar-la, assegurant-li que això no comportarà cap problema, la Cristina se sent traïda i dubta de les seves intencions reals.

Aquesta situació es complica encara més quan queda clar que l’Eugeni no té cap mena de problema per seduir també altres dones, fet que pot provocar una crisi més profunda en la relació entre tots dos, posant en risc també la confiança dins La Barnateca.

| TV3

Per acabar-ho d’adobar, descobrirem que la dona a qui intenta seduir és la Cèlia. L’Eugeni sap perfectament que la Cristina és l’ex de l’actual parella de la Cèlia. Això no l’aturarà. Com reaccionarà la Cèlia?

La Lídia continua manipulant l'Agustí

Per altra banda, l’Agustí viu un moment difícil després de patir un desmai. És la Lídia qui s’ocupa d’ell durant aquest moment vulnerable, fet que acaba generant una connexió emocional profunda entre tots dos. El què no sap l’Agustí és que la Lídia està maniobrant per portar-lo al seu terreny i que va ser ella mateixa qui li va provocar el desmai.

Aquest gest de la Lídia té conseqüències immediates: l’Agustí decideix començar a treballar exclusivament per a ella, cedint així a les seves subtils pressions emocionals. Aquesta decisió podria tenir repercussions inesperades, ja que l’Agustí no és conscient del tot de les intencions reals de la Lídia, que continua jugant amb sentiments molt delicats relacionats amb la memòria de la Pilar.

| TV3, XCatalunya

L'Ivan està preocupat

Mentrestant, l’Hèctor es troba preocupat i angoixat per la seva situació econòmica. Aquesta inquietud el porta a plantejar-se seriosament com afrontar el seu futur més immediat, i busca el suport de l’Ivan.

Però l’Ivan (Roger Coma), que recentment li va dir una mentida – pel curs de programació que volia fer - amb l’objectiu de protegir-lo, ara se sent profundament culpable.

Aquesta situació deixa l’Ivan atrapat en un conflicte moral molt difícil, obligant-lo a decidir si confessa la veritat, amb el risc que això suposi un cop dur per a l’Hèctor, o manté la mentida, perpetuant la seva culpabilitat i el risc que la veritat acabi sortint a la llum de manera inesperada. També rebrà una trucada d’un número desconegut.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 15 de maig de 2025?

El penúltim episodi de la setmana a ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-quatre minuts. Com sempre, s’emetrà en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.