Família Reial britànica trencada: La colpidora frase del Príncep Harry sobre Carles III

El príncep Harry ha tornat a acaparar titulars després d'una entrevista exclusiva amb la BBC en la qual, visiblement afectat, ha revelat que el seu pare, el rei Carles III, no li dirigeix la paraula des de fa temps. Aquesta confessió arriba just després que el duc de Sussex perdés la seva última batalla legal per recuperar la protecció policial finançada per l'Estat durant les seves visites al Regne Unit.

La sentència judicial no només l'obliga a assumir les costes del procés, estimades en 1,5 milions de lliures, sinó que també ha aprofundit el distanciament amb la seva família.

Revés per al Príncep Harry

El passat 2 de maig, el Tribunal d'Apel·lació britànic va desestimar el recurs de Harry contra la decisió de 2020 que li va retirar la seguretat finançada per l'Estat després de la seva renúncia com a membre actiu de la família reial.

El comitè RAVEC, responsable de la protecció de figures públiques, va determinar que el príncep no tenia dret automàtic a aquesta seguretat, fins i tot si oferia pagar-la de la seva butxaca. Harry va qualificar la decisió com una "trampa de l'establishment" i va expressar la seva preocupació pel precedent que podria establir per a altres membres de la reialesa que busquin independència.

En la entrevista amb la BBC, Harry va manifestar el seu desig de reconciliació amb la seva família, especialment amb el seu pare, el rei Carles III, qui actualment està en tractament per un càncer diagnosticat el 2024. "M'encantaria reconciliar-me amb la meva família. No té sentit seguir barallant. La vida és preciosa. No sé quant de temps li queda al meu pare. No em parla per aquest assumpte de la seguretat", va declarar el duc de Sussex.

El príncep també va expressar la seva tristesa per no poder portar la seva esposa, Meghan Markle, i els seus fills, Archie i Lilibet, al Regne Unit a causa de la falta de seguretat. "No m'imagino un món en què pugui portar la meva esposa i fills de tornada al Regne Unit en aquest moment. Ho trobaran a faltar tot. Estimo el meu país, sempre l'he estimat, malgrat el que hagin fet algunes persones en aquest país", va comentar.

Comunicat oficial de la Casa Reial britànica

Buckingham Palace va emetre un comunicat després de la sentència judicial, afirmant que els problemes de seguretat havien estat "examinats repetida i meticulosament pels tribunals i s'havia arribat a la mateixa conclusió en cada ocasió". No obstant això, no es van pronunciar directament sobre les declaracions de Harry en l'entrevista.

Fonts properes al rei Carles III han assenyalat que el monarca està "frustrat" per la reacció pública del seu fill després de la derrota judicial i per les acusacions que la família reial ha influït en la decisió sobre la seva seguretat.

Experts en la reialesa han criticat a Harry per la seva tendència a culpar altres i no assumir responsabilitat personal. El comentarista reial Hugo Vickers i l'exeditora reial de la BBC Jennie Bond van descriure el príncep com atrapat en el ressentiment i la ira.

Malgrat les tensions, Harry insisteix en el seu desig de reconciliació i ha perdonat a la seva família per les diferències passades. "Hi ha hagut tants desacords i diferències entre alguns membres de la meva família i jo... Aquesta situació actual, que ja porta cinc anys pel que fa a la vida i la seguretat humana, és el punt de fricció. És l'únic que queda", va afirmar.

El príncep també va expressar la seva preocupació per l'impacte que la falta de seguretat podria tenir en la seva família. "Si alguna cosa li passés a la meva esposa o als meus fills, la responsabilitat recauria en 'la Firma'", va advertir, utilitzant el terme col·loquial per referir-se a la institució de la monarquia britànica.

Amb aquestes declaracions, Harry posa de manifest les profundes divisions dins de la família reial i la complexitat de les relacions familiars quan s'entrellacen amb assumptes de seguretat i deure institucional. Serà possible una reconciliació en el futur proper? Molt difícil, la família està més trencada i separada que mai.