Es filtra l'opinió de l'entorn de Melody: 'Ha estat...'

La participació de Melody a Eurovisió 2025, representant Espanya amb el seu tema "Esa Diva", ha generat una onada de comentaris i especulacions. Encara que la seva actuació va ser aplaudida per molts, el resultat final i les circumstàncies que van envoltar la seva preparació han deixat l'artista al centre d'una controvèrsia inesperada.

Una pèssima 24a posició

Melody, coneguda per la seva potent veu i presència escènica, es va presentar a Eurovisió amb grans expectatives. No obstant això, la seva classificació en el lloc 24 va sorprendre a molts, considerant la qualitat de la seva interpretació. Més enllà del resultat, el que ha captat l'atenció és el malestar expressat per la cantant i el seu entorn respecte a l'organització del festival.

Segons declaracions de persones properes a Melody, l'artista es va sentir "fiscalitzada" durant el procés de preparació per a Eurovisió. Se li van imposar decisions clau, com l'elecció de ballarins i la versió final de la seva cançó, sense tenir en compte les seves preferències. Aquest control excessiu hauria generat en ella una sensació de frustració i penediment per haver participat en el certamen.

Després del festival, Melody va cancel·lar els seus compromisos amb RTVE i va optar per tornar a casa seva a Màlaga per estar amb el seu fill, evitant així l'atenció mediàtica immediata. Encara que posteriorment va aparèixer al programa "Vamos a ver", on va assegurar que parlaria més endavant sobre la seva experiència, el seu silenci inicial va alimentar les especulacions sobre el seu estat d'ànim i les raons darrere del seu descontentament.

Reaccions d'altres artistes

La situació de Melody ha generat diverses reaccions en l'àmbit artístic i mediàtic. Figures com Chanel i Blanca Paloma, anteriors representants d'Espanya a Eurovisió, han expressat el seu suport a la cantant, destacant la pressió que comporta participar en un esdeveniment de tal magnitud i la importància de valorar l'esforç més enllà dels resultats.

D'altra banda, el presentador Jorge Javier Vázquez, en la seva columna setmanal, va reconèixer el talent de Melody però li va aconsellar moderar la seva actitud per evitar caure en una imatge caricaturesca. Va subratllar que la responsabilitat recau ara en la indústria musical per oferir-li projectes d'acord amb la seva capacitat artística.

Des de RTVE, la resposta ha estat més cautelosa. Encara que no s'han emès declaracions oficials detallades, s'espera que en la pròxima roda de premsa, que Melody ha anunciat per als pròxims dies, s'abordin les tensions i es clarifiquin els esdeveniments que van portar a la situació actual.

Crítiques a Eurovisió

La controvèrsia també ha reactivat el debat sobre la gestió de les candidatures a Eurovisió i el paper de les emissores nacionals en la preparació dels artistes. Molts es pregunten si és necessari revisar els processos per garantir que els representants tinguin més autonomia i se sentin recolzats en lloc de controlats.

Enmig d'aquesta tempesta mediàtica, la figura de Melody emergeix com la d'una artista compromesa que, malgrat les adversitats, ha demostrat professionalitat i passió pel seu treball. La seva experiència a Eurovisió 2025 podria servir com a punt d'inflexió per a futures participacions i per reflexionar sobre com es gestiona el talent en esdeveniments d'aquesta envergadura.

A mesura que s'esperen més declaracions i possibles canvis en la indústria, queda per veure com evolucionarà la carrera de Melody després d'aquest episodi i quines lliçons s'extrauran de la seva experiència al festival.