Es filtra el que ha passat al Palau de la Zarzuela: la decisió és de la reina Letícia

En les últimes hores ha sortit a la llum una informació sorprenent que ha captat l'atenció dels seguidors de la Casa Reial espanyola. Segons ha revelat el portal Monarquía Confidencial, al Palau de la Zarzuela existeix un rigorós protocol de neteja imposat per la reina Letícia. I és que, amb el rei Felip VI, s'involucra de manera activa en el control dels hàbits i rutines domèstiques dins de la residència oficial.

Aquesta normativa, lluny de ser simbòlica, s'aplica de manera estricta a tot el personal de neteja del palau. Aquest ha de seguir fil per randa cadascuna de les instruccions per mantenir l'espai impecable, respectant al màxim la conservació del mobiliari i les instal·lacions.

| Europapress

Lluny de delegar cegament en tercers, Letícia, coneguda pel seu caràcter meticulós i perfeccionista, ha supervisat personalment alguns d'aquests procediments. Entre les mesures més cridaneres hi ha la referent als terres, especialment els de les zones comunes i passadissos.

La reina Letícia té ordres estrictes per al personal del Palau de la Zarzuela

Està prohibit fregar-los diàriament: únicament es pot fer un cop per setmana, utilitzant un pal de fregar i detergent neutre. La resta del temps, els terres s'han de netejar en sec amb una mopa i un esprai catalitzador de pols. Aquesta decisió, segons els experts consultats, busca evitar el deteriorament del material per la humitat excessiva i allargar la vida útil del parquet.

| Europa Press

Però el terra no és l'únic focus d'atenció. Els banys compten amb instruccions específiques: els sanitaris han de ser tractats amb productes desinfectants no abrasius i baietes especials per no ratllar l'esmalt.

La reina Letícia vol que el Palau de la Zarzuela es conservi en perfectes condicions

L'objectiu és no només garantir la higiene, sinó també la preservació visual i estructural de cada espai. A més, la reina Letícia ha ordenat que s'aspiri minuciosament amb màquines especials dotades de comandaments telescòpics, que permeten arribar a zones elevades on podria acumular-se pols o fins i tot formar-se teranyines.

| Europapress

La normativa inclou, sorprenentment, l'obligació de recollir qualsevol objecte del terra que superi els 2 centímetres de mida. També s'exigeix eliminar totes les teranyines, fins i tot en racons de difícil accés, i mantenir totes les reixes de les finestres impecables fins a una alçada de dos metres.

Aquestes directrius, que ara surten a la llum, formen part d'un contracte no escrit que els empleats han de respectar rigorosament. Letícia, ferma defensora de l'excel·lència, entén que la cura de l'entorn privat també és reflex de la imatge pública de la Corona. I a la Zarzuela, res es deixa a l'atzar.