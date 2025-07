L'escorta de Letizia Ortiz esclata: Surt a la llum la seva vida privada agitada

Des de fa anys s’especula sobre un distanciament real entre els Reis d’Espanya. Encara que la relació mai s’ha confirmat oficialment, alguns episodis recents ho confirmarien. És el cas dels xocs constants amb la seva escorta. Unes desavinences que posen al límit el personal de seguretat de la Casa Reial.

Un malestar creixent entre els escortes de Letícia

Fonts internes de l’entorn de la reina han traslladat al Ministeri de l’Interior el seu malestar. Segons aquestes veus, els agents encarregats de la seva seguretat serien utilitzats en activitats alienes a les seves funcions oficials. Els exemples serien presenciar cites privades de la reina amb un suposat amant en un apartament a l’estranger.

Aquest conflicte no és nou. L’escorta defensa que la seva tasca és protegir la monarca, no encobrir episodis de la seva vida sentimental. Assenyalen que, tot i conèixer dates, locals i persones implicades, no estan autoritzats a intervenir ni informar, cosa que els deixa atrapats entre el deure professional i els interessos institucionals.

| Casa Real, XCatalunya, Alib

La dimissió de la “mà dreta” com a senyal de desgast

Al juny, María Dolores Ocaña, secretària privada de Letícia, va anunciar la seva sortida per motius personals. Molts analistes consideren que aquesta sortida respon a tensions que envolten la vida íntima de la reina.

Anomenada l'abril de 2024, Ocaña va trencar un sostre històric, convertint-se en la primera dona civil al capdavant de l’equip privat de la reina. Encara que Zarzuela va justificar la seva renúncia per raons personals, algunes fonts apunten a un xoc de valors després de detectar-se un estil de vida poc compatible amb el rigor que exigia la seva funció.

Aquest distanciament pren més pes en coincidir amb l’episodi de l’escorta. Si la secretària va marxar per no compartir certes decisions, ara els escortes evidencien una crisi interna vinculada directament a situacions privades de la reina.

| Casa Real, XCatalunya

Reaccions oficials i ressò a les xarxes socials

La Casa Reial manté un silenci curós. Asseguren que Ocaña deixa el càrrec per causes familiars sense relació amb la vida pública de Letizia. El Ministeri tampoc ha confirmat el malestar entre la seva escorta, tot i que fonts internes han posat l’assumpte en coneixement dels comandaments.

A les xarxes, la indignació es barreja amb la curiositat. Un usuari a X comentava: “Si la seva escorta sap tant, per què no actuen? És un problema institucional”. Un altre deia: “Això no és només un romanç, és un escàndol per a la monarquia”.

Context històric: de Juan Carlos I a Felipe i Letizia

No és la primera vegada que el personal reial es veu implicat. Ja a l’època de Juan Carlos I hi va haver situacions similars, encara que amb un abast diferent. Ara, amb la renovació de la monarquia, el personal de Letícia sembla menys disposat a assumir funcions que excedeixen els límits professionals.

| @CasaReal, ACN, XCatalunya

La polarització entre deure protocol·lari i lleialtat juganera ha arribat a un punt de trencament. Queda per veure si la Casa Reial reforçarà els seus protocols interns o si optarà per preservar la discreció costi el que costi.

Què pot passar ara?

Letícia haurà de reestructurar el seu entorn proper. La recerca d’un relleu per a Ocaña ja està en marxa, però l’atenció ara també se centra a reforçar l’escorta. És probable que es revisin els criteris d’ocupació de places i funcions. Si no es prenen mesures, el desgast reputacional podria estendre’s més enllà de Zarzuela.

Davant aquest panorama, les preguntes són clares. Podrà aquesta crisi interna convertir-se en una oportunitat per modernitzar la Casa Reial o es convertirà en un nou episodi de desgast per a la monarquia espanyola?

En els darrers mesos, la reina ha perdut dos aliats clau: la seva secretària i part de la seva escorta. La coincidència no és casual. La institució s’enfronta a una crisi de confiança i tasques que l’envolten. El temps i les decisions internes marcaran si aquesta sacsejada es converteix en un canvi real o simplement en un altre escàndol silenciat.