Les festes de Froilán a Abu Dhabi que generen un nou problema

Des del seu trasllat a Abu Dhabi el 2023, Felip Juan Froilán de Marichalar i Borbó, nét del rei emèrit Joan Carles I, ha estat al centre de l'atenció mediàtica a causa del seu comportament a la capital emiratiana. Lluny dels escàndols que va protagonitzar a Espanya, la seva vida als Emirats Àrabs Units semblava oferir-li una oportunitat per començar de nou. Tanmateix, informacions recents indiquen que els seus hàbits festius persisteixen, generant preocupació en el seu entorn proper.

La situació no ha canviat

La decisió d'enviar Froilán a Abu Dhabi va ser presa després de diversos incidents a Espanya que van posar en dubte la seva conducta. Entre ells, una baralla amb arma blanca a Madrid i la seva participació en festes il·legals on es van trobar substàncies estupefaents. Davant aquesta situació, la infanta Elena i el rei emèrit van considerar que un canvi d'aires podria ser beneficiós per al jove.

A Abu Dhabi, Froilán va ser allotjat en un luxós apartament de 500 metres quadrats i se li va aconseguir una plaça com a becari en una petroliera, amb un sou mensual de 7.500 euros. Tanmateix, segons fonts properes, fa més d'un any que no treballa i es manté gràcies al suport econòmic del seu avi.

Les seves relacions preocupen a la Casa Reial

Tot i les restriccions culturals i legals als Emirats Àrabs Units, Froilán ha trobat maneres de continuar amb el seu estil de vida festiu. Les festes privades en domicilis particulars s'han convertit en el seu principal entreteniment, i la seva participació en aquestes ha estat motiu de múltiples advertiments per part de les autoritats locals.

Aquests comportaments han generat incomoditat i vergonya en l'entorn de Joan Carles I, que manté relacions properes amb figures influents de la zona.

A més, s'ha especulat que la presència de Froilán a Abu Dhabi respon a la necessitat d'allunyar-lo del focus mediàtic, però també a possibles estratègies relacionades amb la gestió del patrimoni del rei emèrit. Tanmateix, aquestes informacions no han estat confirmades oficialment.

Un futur incert

La situació actual de Froilán ha generat diverses reaccions. Mentre que alguns membres de la família reial, com el rei Felip VI i la reina Letícia, han optat per mantenir la distància, d'altres, com la infanta Elena, continuen donant-li suport. No obstant això, la preocupació pel seu comportament persisteix, i s'especula sobre possibles mesures per encaminar la seva conducta.

Per la seva banda, Froilán ha expressat de vegades el seu desig de tornar a Espanya, tot i que les seves accions semblen contradir aquestes intencions. La seva participació en esdeveniments socials i la seva relació amb figures de l'àmbit festiu indiquen que la seva adaptació a una vida més discreta i responsable encara està lluny de concretar-se.

No està gens clar

La permanència de Froilán a Abu Dhabi i el seu comportament continuen sent motiu de debat. Mentre alguns consideren que la seva estada als Emirats Àrabs Units li ofereix una oportunitat per madurar i allunyar-se de les polèmiques, d'altres opinen que la seva presència allà només allarga una situació insostenible.

Té 26 anys i el seu paper dins la monarquia és qüestionable. Igual que la seva germana, els Marichalar Borbó s'han guanyat la fama de ser les ovelles negres de la família. O no, perquè s'assemblen més al seu avi del que la gent creu.