Ni Froilán ni Victoria Federica: L'ovella negra dels Borbons

Durant anys, Miguel Urdangarin ha estat el més discret dels néts dels reis emèrits. Mentre els seus cosins Froilán i Victoria Federica acaparaven titulars per les seves aparicions públiques i polèmiques, Miguel romania en un segon pla, centrat en els seus estudis i allunyat del focus mediàtic. Tanmateix, recents esdeveniments han tret a la llum una faceta més controvertida del jove, que ha generat preocupació en el seu entorn familiar.

Una vida amb molts bandazos

Miguel Urdangarin, tercer fill de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin, va finalitzar els seus estudis en Ciències del Mar a la Universitat de Southampton el 2023. Després de completar unes pràctiques professionals, no va aconseguir consolidar la seva carrera com a biòleg marí, cosa que el va portar a replantejar-se el seu futur.

En un intent per trobar una nova vocació, es va traslladar a Ginebra per formar-se com a monitor d'esquí. Tanmateix, al març de 2024, va patir un accident mentre esquiava en una pista de difícil accés, cosa que li va provocar una greu lesió al genoll dret que va requerir intervenció quirúrgica i una llarga rehabilitació. Durant la seva recuperació, Miguel es va instal·lar a Madrid juntament amb la seva germana Irene, qui també havia tornat després d'una experiència de voluntariat a Cambodja.

| Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa, @hola

En aquest període, Miguel va reprendre contacte amb Olympia Beracasa, una jove veneçolana a qui va conèixer durant la seva etapa escolar a Ginebra. La seva relació es va enfortir a Madrid, on tots dos van ser vistos en diverses ocasions, incloent-hi una escapada a Ginebra i la seva assistència conjunta al 87è aniversari del rei Joan Carles a Abu Dhabi.

La preocupació va en augment

Encara que no hi ha hagut declaracions oficials per part de la Casa Reial o de la infanta Cristina, fonts properes a la família han expressat la seva preocupació per la manca de rumb professional de Miguel. Tot i haver completat els seus estudis i comptar amb el suport familiar, el jove no ha aconseguit establir-se en una carrera concreta i ha estat objecte de crítiques pel seu estil de vida despreocupat.

D'altra banda, la seva relació amb Olympia ha estat ben rebuda en l'entorn familiar. La jove, filla de l'empresari veneçolà Alfredo Beracasa i de l'exmodel nord-americana Elizabeth Kane, prové d'una família acomodada i ha estat vista com una influència positiva en la vida de Miguel.

| Canva

Un nou rumb?

Als seus 23 anys, Miguel Urdangarin es troba en una cruïlla. Amb una formació acadèmica sòlida però sense una carrera definida, i amb una vida personal que ha començat a atreure l'atenció mediàtica, el jove enfronta el desafiament de trobar el seu camí i definir el seu rol dins de la família reial.

Serà Miguel capaç de reconduir la seva vida i trobar el seu lloc en la societat? O seguirà fent mèrits per estar en el club de polèmics juntament amb Froilán, Victoria Federica o fins i tot la seva germana Irene Urdangarin.