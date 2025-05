Màxima preocupació d'Elena de Borbó amb Froilán de Marichalar

per Mireia Puig

La infanta Elena afronta una nova preocupació relacionada amb el seu fill, Froilán de Marichalar. Les recents tensions en la relació entre Froilán i Belén Perea, sumades al seu historial de controvèrsies, han generat inquietud en l'entorn de la família reial.

Una relació en crisi

Froilán i Belén Perea han mantingut una relació intermitent durant anys, caracteritzada per trobades esporàdiques i una manca de compromís formal. Segons el paparazzi Sergio Garrido, la parella travessa el seu pitjor moment. Belén desitjaria avançar cap a una relació més estable, mentre que Froilán prefereix mantenir les coses com estan, argumentant que no vol que ella pateixi la pressió mediàtica que han experimentat altres parelles seves en el passat.

Recentment, ambdós van ser vistos en una vila de luxe a Eivissa, on van compartir moments junts. No obstant això, el seu comportament va ser descrit com a "mode protecció", evitant mostres públiques d'afecte i mantenint un perfil baix. Aquesta actitud ha alimentat les especulacions sobre l'estat real de la seva relació.

| YouTube, XCatalunya

Preocupacions familiars

La infanta Elena ha expressat en diverses ocasions el seu desig que el seu fill trobi estabilitat personal i professional. El comportament erràtic de Froilán, incloent-hi la seva implicació en una baralla amb armes blanques a Madrid el 2022, ha estat motiu de preocupació per a ella i per a altres membres de la família reial.

A més, el seu breu pas per una petroliera a Abu Dhabi, gestionat pel rei emèrit Joan Carles I, no va resultar en l'estabilitat esperada.

Després de finalitzar el seu contracte com a becari, Froilán no ha trobat una nova feina i ha tornat a Espanya, on ha estat vist freqüentant esdeveniments socials i festes, cosa que ha generat crítiques sobre la seva manca de direcció.

| Froilán de Marichalar

El contrast amb Victoria Federica

Mentrestant, la seva germana, Victoria Federica, ha aconseguit establir-se com una influencer destacada a Espanya. Amb més de 330.000 seguidors a Instagram, ha participat en programes de televisió com "El Desafío" i ha estat imatge de campanyes publicitàries. La seva creixent presència mediàtica contrasta amb la trajectòria del seu germà, generant comparacions inevitables dins i fora de la família.

No obstant això i encara que es guanyi la vida amb els seus propis mitjans, la menor dels fills d'Elena de Borbó i Jaime de Marichalar també acumula polèmiques. Especialment per enfrontaments amb la premsa.