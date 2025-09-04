Felicitat a 'Pasapalabra' després de la informació important sobre Rosa: 'Una cosa...'

El concurs Pasapalabra ha viscut un moment històric que ha generat una onada d'entusiasme entre els seus seguidors. La concursant Rosa Rodríguez s'ha convertit en la primera dona a arribar als 200 programes dins del format. Una fita que fins ara únicament havien aconseguit quatre homes, i que confirma la rellevància de la seva trajectòria al concurs.
La informació ha situat Rosa al centre de la notícia, qui se sent molt orgullosa. "És una cosa increïble", comenta visiblement feliç, confirmant així el seu lloc al programa.
Aquesta fita va ser anunciada per les xarxes socials oficials del programa, on van celebrar la notícia amb un missatge carregat d'emoció. Allà s'hi destacava que Rosa passava a ser la primera dona bicentenària de la història del concurs. Les reaccions no es van fer esperar i milers d'espectadors van aplaudir aquest reconeixement que marca un abans i un després.
El mateix presentador, Roberto Leal, va voler subratllar la magnitud del que ha aconseguit la concursant. Va recordar que Rosa ja havia estat pionera a convertir-se en la primera dona a arribar als 100 programes. Ara repeteix com a figura històrica, assolint una xifra que demostra tant el seu coneixement com la seva constància.
Rosa, que és corunyesa d'origen argentí, es va mostrar emocionada després de rebre la notícia en ple directe. Va explicar que mai va pensar que podria arribar tan lluny dins del concurs i que tot li semblava gairebé irreal. Va assegurar que es tractava d'alguna cosa "inversemblant" i que ho vivia amb una barreja d'orgull i sorpresa.
La felicitat de Rosa a Pasapalabra
En paraules seves, va assenyalar que un sempre somia a aconseguir coses boniques o importants, però que aquest objectiu estava molt lluny del que s'havia imaginat. Va afegir que arribar al programa número 200 li semblava una "cosa increïble". A més, va insistir que el seu objectiu era obrir el camí perquè moltes més dones puguin seguir els seus passos.
Rosa també va recordar l'esforç que hi ha darrere d'aquest resultat, ja que Pasapalabra és un dels concursos més exigents de la televisió. Va explicar que cada dia cal treballar i preparar-se per poder continuar competint al màxim nivell. Va destacar que el més important és mantenir sempre la il·lusió per millorar.
Rosa va voler agrair al públic tot l'afecte que rep, ja que considera que el suport dels espectadors ha estat clau per continuar. Va reconèixer que sentir-se acompanyada per tantes persones li dona forces per seguir endavant. També va dedicar paraules de reconeixement a tot l'equip del programa, al qual va qualificar de "meravellós".