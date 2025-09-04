Felicidad en 'Pasapalabra' tras la importante información sobre Rosa: 'Una cosa...'

El concurso Pasapalabra ha vivido un momento histórico que ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores. La concursante Rosa Rodríguez se ha convertido en la primera mujer en alcanzar los 200 programas dentro del formato. Un hito que hasta ahora únicamente habían conseguido cuatro hombres, y que confirma la relevancia de su trayectoria en el concurso.

La información ha situado a Rosa en el centro de la noticia, quien se siente muy orgullosa. "Es una cosa increíble", comenta visiblemente feliz, confirmando así su puesto en el programa.

| Atresmedia, esp.xcatalunya.cat

Este logro fue anunciado por las redes sociales oficiales del programa, donde celebraron la noticia con un mensaje cargado de emoción. Allí se destacaba que Rosa pasaba a ser la primera mujer bicentenaria de la historia del concurso. Las reacciones no se hicieron esperar y miles de espectadores aplaudieron este reconocimiento que marca un antes y un después.

El propio presentador, Roberto Leal, quiso subrayar la magnitud de lo conseguido por la concursante. Recordó que Rosa ya había sido pionera al convertirse en la primera mujer en llegar a los 100 programas. Ahora repite como figura histórica, alcanzando una cifra que demuestra tanto su conocimiento como su constancia.

Rosa, que es coruñesa de origen argentino, se mostró emocionada tras recibir la noticia en pleno directo. Explicó que nunca pensó que podría llegar tan lejos dentro del concurso y que todo le parecía casi irreal. Aseguró que se trataba de algo "inverosímil" y que lo vivía con una mezcla de orgullo y sorpresa.

La felicidad de Rosa en Pasapalabra

En sus propias palabras, señaló que uno siempre sueña con alcanzar cosas bonitas o importantes, pero que esta meta estaba muy lejos de lo imaginado. Añadió que alcanzar el programa número 200 le parecía una "cosa increíble". Además, insistió en que su objetivo era abrir el camino para que muchas más mujeres puedan seguir sus pasos.

| Atresmedia

Rosa también recordó el esfuerzo que hay detrás de este resultado, ya que Pasapalabra es uno de los concursos más exigentes de la televisión. Explicó que cada día hay que trabajar y prepararse para poder seguir compitiendo al máximo nivel. Destacó que lo más importante es mantener siempre la ilusión por mejorar.

Rosa quiso agradecer al público todo el cariño que recibe, ya que considera que el apoyo de los espectadores ha sido clave para continuar. Reconoció que sentirse acompañada por tantas personas le da fuerzas para seguir adelante. También dedicó palabras de reconocimiento a todo el equipo del programa, al que calificó de "maravilloso".