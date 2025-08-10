Felicitats a Kensington: s'ha desvetllat la gran notícia sobre els prínceps de Gal·les

La felicitat està regnant ara al Palau de Kensington. I és que s'ha donat a conèixer una notícia molt especial i alegre per als prínceps de Gal·les, Guillem i Kate.
En concret, ha sortit a la llum que són els més ben valorats de la Corona britànica pels ciutadans, segons una enquesta que ha realitzat un famós portal. Això sí, els resultats han deixat de manifestar altres dades també molt curioses.
Emoció a Kensington: els prínceps de Gal·les, Guillem i Kate, líders indiscutibles en valoració ciutadana
Tothom al Palau de Kensington està molt content. I és gràcies als resultats de l'enquesta del portal YouGov sobre la Corona del Regne Unit i la percepció que tenen els ciutadans britànics sobre els integrants d'aquesta.
Sí, aquest treball ha establert que el més estimat i millor valorat de tota la família reial és el príncep Guillem. Una posició immillorable que se li ha donat després d'aconseguir un 74 % dels vots.
Aquest suport el consolida com la figura més estimada de la reialesa britànica, superant tots els altres membres de la família Windsor. La seva imatge d'hereu responsable, proper i compromès amb causes socials sembla haver calat de manera profunda en la població.
Per la seva banda, Kate Middleton no s'ha quedat enrere. La princesa de Gal·les ha obtingut un 71 % de valoració positiva, situant-se en la segona posició de la llista. La seva elegància, el seu paper actiu i la seva actitud sempre cordial l'han convertida en una figura molt apreciada tant al Regne Unit com fora de les seves fronteres.
Aquests resultats no només confirmen que els prínceps de Gal·les gaudeixen d'un gran suport popular, sinó que també envien un missatge clar. Concretament, que si continuen així, quan arribi el moment que assumeixin el tron, l'acollida per part de la ciutadania serà molt favorable.
En l'entorn de Kensington, aquestes dades han estat rebudes amb satisfacció. Tant Guillem com la seva esposa han treballat de manera constant per guanyar-se la confiança i l'afecte del poble. Participen activament en esdeveniments oficials, impulsen projectes socials i mantenen una imatge pública coherent i positiva.
I l'estratègia de comunicació del palau també ha contribuït a aquest èxit. La combinació d'actes formals amb gestos quotidians i propers ha permès que els prínceps projectin una imatge més humana i accessible.
Altres dades interessants sobre els familiars dels prínceps de Gal·les
L'estudi de YouGov també ha deixat sorpreses. En tercera posició hi ha la princesa Anna, germana del rei Carles III i tieta de Guillem. Amb un 70 % d'opinions positives, la seva discreció i la seva dedicació constant al servei públic han estat reconegudes pels ciutadans.
L'actual monarca, però, apareix en la quarta posició amb un 59 % de suport. Encara que no arriba als nivells de popularitat del seu fill i hereu, aquesta xifra reflecteix un suport sòlid. Sobretot, tenint en compte el complex moment de transició que ha viscut la monarquia els darrers anys.
La llista també assenyala altres membres amb valoracions menys favorables. Entre ells, el príncep Harry obté només un 28 % d'opinions positives, mentre que Meghan Markle rep un 20 %. I l'últim lloc del rànquing l'ocupa el príncep Andreu, amb un 5 %, resultat que reflecteix la profunda crisi d'imatge que travessa.