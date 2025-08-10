Felicidad en Kensington: se ha desvelado la gran noticia sobre los príncipes de Gales

La felicidad está reinando ahora en el Palacio de Kensington. Y es que se ha dado a conocer una noticia muy especial y alegre para los príncipes de Gales, Guillermo y Kate.

En concreto, ha salido a la luz que son los mejores valorados de la Corona británica por los ciudadanos, según una encuesta que ha realizado un famoso portal. Eso sí, los resultados han dejado de manifiesto otros datos también muy curiosos.

Emoción en Kensington: los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, líderes indiscutibles en valoración ciudadana

Todos en el Palacio de Kensington están muy contentos. Y es gracias a los resultados de la encuesta del portal YouGov sobre la Corona de Reino Unido y la percepción que tienen los ciudadanos británicos sobre los integrantes de la misma.

Sí, dicho trabajo ha establecido que el más querido y mejor valorado de toda la familia real es el príncipe Guillermo. Una posición inmejorable que se le ha dado tras conseguir un 74 % de los votos.

Este respaldo lo consolida como la figura más querida de la realeza británica, superando a todos los demás miembros de la familia Windsor. Su imagen de heredero responsable, cercano y comprometido con causas sociales parece haber calado de forma profunda en la población.

Por su parte, Kate Middleton no se ha quedado atrás. La princesa de Gales ha obtenido un 71 % de valoración positiva, situándose en la segunda posición de la lista. Su elegancia, su papel activo y su actitud siempre cordial la han convertido en una figura muy apreciada tanto en el Reino Unido como fuera de sus fronteras.

Estos resultados no solo confirman que los príncipes de Gales gozan de un gran respaldo popular, sino que también envían un mensaje claro. Concretamente, que si siguen así, cuando llegue el momento de que asuman el trono, la acogida por parte de la ciudadanía será muy favorable.

En el entorno de Kensington, estos datos han sido recibidos con satisfacción. Tanto Guillermo como su esposa han trabajado de forma constante para ganarse la confianza y el cariño del pueblo. Participan activamente en eventos oficiales, impulsan proyectos sociales y mantienen una imagen pública coherente y positiva.

Y la estrategia de comunicación del palacio también ha contribuido a este éxito. La combinación de actos formales con gestos cotidianos y cercanos ha permitido que los príncipes proyecten una imagen más humana y accesible.

Otros datos interesantes sobre los familiares de los príncipes de Gales

El estudio de YouGov también ha dejado sorpresas. En tercera posición se encuentra la princesa Ana, hermana del rey Carlos III y tía de Guillermo. Con un 70 % de opiniones positivas, su discreción y su dedicación constante al servicio público han sido reconocidas por los ciudadanos.

El actual monarca, sin embargo, aparece en la cuarta posición con un 59 % de respaldo. Aunque no alcanza los niveles de popularidad de su hijo y heredero, esta cifra refleja un apoyo sólido. Sobre todo, teniendo en cuenta el complejo momento de transición que ha vivido la monarquía en los últimos años.

La lista también señala a otros miembros con valoraciones menos favorables. Entre ellos, el príncipe Harry obtiene solo un 28 % de opiniones positivas, mientras que Meghan Markle recibe un 20 %. Y el último lugar del ranking lo ocupa el príncipe Andrés, con un 5 %, resultado que refleja la profunda crisis de imagen que atraviesa.