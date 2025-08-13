Una famosa médium de América confirma lo que todos sospechaban sobre Meghan Markle

Meghan Markle vuelve a ser noticia, pero esta vez por un asunto muy diferente a lo que es habitual. Una de las médiums más influyentes de América ha lanzado una predicción que ha causado un gran revuelo entre sus seguidores y detractores de los duques de Sussex. Lo que ha revelado parece confirmar lo que muchos venían sospechando desde hace tiempo de la exactriz.

Bis La Médium, en el programa Despierta América, ha consultado sus cartas para saber qué le depara el futuro a Meghan y a su esposo, el príncipe Harry. Y según sus palabras, el futuro no solo es prometedor, sino también impactante. La famosa vidente ha asegurado que “Meghan romperá el mercado”, una afirmación rotunda que ha dejado sin palabras a más de uno.

| Europa Press, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @bislamedium

Esta lectura llega en un momento clave, justo después de que los duques de Sussex hayan renovado su colaboración con Netflix. El nuevo acuerdo cambia respecto al que firmaron en 2020, y aunque implica menos compromiso económico por parte de la plataforma, les da mayor libertad creativa. Entre los nuevos proyectos se ha confirmado la segunda temporada de Con amor, Meghan y un especial navideño que podría convertirse en un éxito global.

La lectura espiritual respalda el rumbo de Meghan Markle en su renovada colaboración con Netflix

Según Bis, las cartas que han salido durante la lectura son de las mejores que se pueden obtener en una tirada de este tipo. Ha explicado que Meghan va a seguir avanzando con paso firme y que todos los contenidos que lleven su nombre “se van a vender”. En el mundo espiritual, según la médium, esto refleja un aura de energía magnética y determinación que pocos poseen.

La predicción ha reforzado lo que muchos seguidores de la duquesa ya intuían desde hace tiempo: Meghan ha sabido construir su marca personal más allá de la familia real británica. Pese a las críticas constantes que ha recibido desde su salida de la Casa Real, ha encontrado una nueva vía profesional que parece alinearse con su verdadera vocación. Y ahora, con la bendición simbólica del universo, según Bis, está lista para dar un salto definitivo.

| GTRES, Netflix, esp.xcatalunya.cat

La colaboración renovada con Netflix permitirá al príncipe Harry y Meghan que exploren nuevas áreas, como los documentales, las películas, los programas de estilo de vida e incluso contenidos deportivos. Esta diversificación es clave, porque la pareja ha aprendido de los errores del pasado y ahora se mueve con mayor estrategia. Todo esto parece haber sido captado por Bis en su lectura, quien ha insistido en que “hablarán mucho más de Meghan”.

Meghan Markle enfrenta un nuevo capítulo profesional con predicciones que anticipan éxito

Aunque las predicciones espirituales no convencen a todo el mundo, lo cierto es que Bis La Médium tiene una trayectoria sólida y respetada, con más de 30 años de experiencia. No es la primera vez que acierta con sus visiones, y su conexión con lo invisible ha guiado a muchas figuras públicas. Que ahora ponga su foco en Meghan no es casualidad, y muchos lo interpretan como un nuevo giro en la narrativa pública de la duquesa.

De momento, Meghan no ha reaccionado a esta predicción, pero quienes siguen de cerca su trayectoria profesional reconocen que este nuevo capítulo podría ser clave de su vida. Bis ha sido clara al afirmar que la ex actriz está destinada a triunfar tanto en el mundo del espectáculo como en los negocios. Según la médium, el universo está de su lado y su éxito parece solo cuestión de tiempo.