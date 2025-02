Bertín Osborne no té ni un duro: El seu moviment desesperat

per Pol Nadal

Bertín Osborne, reconegut cantant i presentador espanyol, ha sorprès el públic en confirmar la seva participació en la dotzena edició del popular programa d'imitacions musicals "Tu cara me suena". Aquest moviment ha generat especulacions sobre els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió, especialment considerant la seva trajectòria i projectes actuals.

Problemes financers i deutes acumulats

Segons informació revelada per la revista Lecturas, Osborne afronta una delicada situació econòmica. Tot i posseir un patrimoni considerable, es troba amb una notable falta de liquiditat. Entre les càrregues financeres que l'afecten, destaca un deute amb l'Agència Tributària que ascendeix a gairebé mig milió d'euros. A més, ha contret hipoteques que sumen aproximadament 6,5 milions d'euros.

| Fran Vera, Canva de Pixelshot

Per gestionar aquests compromisos, ha negociat amb diverses entitats bancàries l'extensió dels terminis de pagament, abonant actualment només els interessos corresponents. Aquesta estratègia li permet guanyar temps, però també incrementa la pressió financera mensual a causa dels elevats interessos.

Embargaments i restriccions patrimonials

La situació es complica encara més a causa de les accions preses per l'Agència Tributària. Les participacions de la seva empresa, Intermediaciones Bertín Osborne SL, han estat embargades, cosa que li impedeix disposar lliurement de les seves propietats registrades a nom de la companyia. Aquesta mesura restrictiva continuarà vigent fins que el deute sigui completament saldat.

A més, s'ha informat d'impagaments anteriors que daten de maig de 2023, per un import de 181.591,48 euros, i un altre al gener de 2024, que ascendeix a 271.000 euros. Aquestes xifres reflecteixen una acumulació d'obligacions financeres que han limitat significativament la seva capacitat operativa i econòmica.

Novetats responsabilitats familiars

Als desafiaments econòmics s'hi suma una recent responsabilitat personal. Osborne ha estat reconegut legalment com a pare d'un nen de 14 mesos, fruit de la seva relació amb Gabriela Guillén. Aquest reconeixement comporta l'obligació de proporcionar una pensió alimentària per al menor.

Segons declaracions de Guillén, l'artista no ha contribuït econòmicament des del naixement del nen, cosa que ha derivat en procediments legals per establir la quantia i condicions de la manutenció. Aquesta nova càrrega financera afegeix pressió a la ja complicada situació econòmica del cantant.

| Telecinco, timsaxon, XCatalunya

Decisions professionals enmig de la crisi

La participació d'Osborne a "Tu cara me suena" no només representa una oportunitat laboral, sinó també una necessitat imperiosa de generar ingressos addicionals. Aquest compromís professional implica que haurà de traslladar-se regularment a Barcelona per a les gravacions, cosa que l'obliga a aturar-se temporalment "El show de Bertín", programa que presenta des de setembre de 2020 a Canal Sur. Aquest sacrifici demostra la urgència amb què busca solucionar els seus problemes financers i complir amb les seves noves obligacions familiars.