La petició de la Casa Reial que cau com una galleda d’aigua freda sobre la reina Letícia

El Palau de Marivent, amb les seves vistes a la Mediterrània, es convertia en l'escenari d'una tradició que pretenia projectar normalitat i proximitat de la Família Reial. Tanmateix, aquest any, els murs del palau guarden una tensió silenciosa, marcada per la tristesa i una obligació que pesa més que mai.

Una petició directa des de Zarzuela ha posat en escac la fràgil pau estival, col·locant la reina Letícia en una posició tan incòmoda com inevitable.

Gir d'última hora de la reina Sofia

Per primera vegada en més de quaranta anys, la reina Sofia no tenia intenció de trepitjar Mallorca. La seva decisió, meditada i profundament personal, responia a l'única prioritat que ocupa la seva ment i el seu cor: la seva germana Irene de Grècia.

L'estat de salut de la princesa és extremadament delicat. Fonts properes al voltant de l'emèrita descriuen un deteriorament cognitiu avançat, una situació que ha submergit Sofia en una profunda desolació. La idea d'abandonar la seva germana, la seva companya de vida a Zarzuela, per complir amb l'agenda estival era, senzillament, impensable.

Tanmateix, la Corona imposa les seves pròpies regles. L'absència de la reina emèrita en el tradicional posat amb les autoritats balears, un acte institucional clau, era un buit que Casa Reial no estava disposada a permetre. Va ser necessària una trucada personal del rei Felip VI a la seva mare.

El següent pas

La petició de Felip VI, però, no acabava aquí. La veritable directriu, la que ha ressonat amb força als passadissos de Marivent, és la que involucra directament la reina Letícia. Des de Zarzuela s'ha transmès la necessitat d'organitzar una sortida pública que reuneixi la reina Sofia amb la seva nora i les seves netes, la princesa Leonor i la infanta Sofia. No es tracta d'una trobada espontània, sinó d'un acte mil·limètricament calculat: una passejada per un mercat local o un carrer emblemàtic de Palma.

L'objectiu és clar: projectar una imatge d'unitat familiar sòlida i cohesionada, cosa que l'opinió pública fa anys que qüestiona. Aquesta exigència d'escenificar una harmonia familiar porta a la memòria moments de tensió passats, com el recordat 'desacord' a la catedral de Palma el 2018.

Per a la reina Letícia, coneguda pel seu zel a protegir la seva intimitat i la de les seves filles, aquesta imposició d'un "paperot" públic amb la seva sogra suposa un veritable gerro d'aigua freda. Es veu obligada a participar en una representació que, donades les circumstàncies personals de la reina Sofia i la història de la seva relació, es fa forçada i artificial.

Estratègia habitual cada cop menys efectiva

La insistència de Casa Reial en aquesta fotografia no és casual. Respon a una doble estratègia. D'una banda, es busca silenciar qualsevol rumor sobre desavinences internes, presentant un front unit en un moment delicat.

D'altra banda, es compleix amb l'exigència no escrita del Govern Balear, que cedeix l'ús de Marivent a canvi que la monarquia generi visibilitat i promoció turística per a l'illa. La imatge de tres generacions de la reialesa passejant per Mallorca és una eina de màrqueting massa valuosa per a renunciar-hi. Tanmateix, és una estratègia que cada cop és menys rendible. La gent està més informada i la premsa no amaga informacions delicades com abans.

El pols entre el deure institucional i el dolor personal està servit. En els pròxims dies veurem si la imatge d'unitat s'imposa finalment o si, per contra, la realitat d'una família marcada per la tristesa acaba trencant el guió de Zarzuela. Acceptaran Sofia i Letícia?