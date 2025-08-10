Una experta en Casa Real saca a la luz lo de la reina Letizia y señala a su marido

Tras haber concluido su tradicional estancia en Palma de Mallorca, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, han iniciado sus denominadas 'vacaciones privadas'. Durante las próximas semanas, la familia real disfrutará de un merecido descanso en un destino que, como viene siendo habitual, no será revelado al público. Aunque el lugar concreto permanece en el más absoluto hermetismo, se especula que podría encontrarse cerca de territorio español, en caso de que el rey deba retomar sus funciones de inmediato.

Sin embargo, en esta ocasión ha sido una voz autorizada la que ha generado debate. María José Gómez y Verdú, experta en Casa Real y conocedora de los entresijos de la monarquía, ha puesto sobre la mesa una cuestión que pocos se atreven a abordar. ¿Deberían la Casa Real compartir alguna imagen de estas vacaciones privadas para mostrar a los reyes como una familia más, cercana y natural?

Su respuesta ha sido clara y directa, y no ha dudado en señalar a Felipe VI como figura clave en esta reflexión.

Aún no se sabe si Casa Real publicará una foto de la reina Letizia en sus vacaciones privadas

"La figura del jefe del Estado no se apaga en agosto", afirma tajantemente. "Aunque el calendario institucional se relaje, la Corona no tiene un interruptor que permita desconectar por completo de su función representativa". Para Gómez y Verdú, incluso en sus días de descanso, los reyes siguen siendo figuras públicas cuyo modo de comunicar importa y debe cuidarse.

En ese sentido, destaca la importancia creciente de las redes sociales como herramienta institucional. "Cada vez más casas reales europeas entienden que compartir imágenes espontáneas o momentos distendidos no resta solemnidad, sino que suma en términos de cercanía y transparencia", señala Verdú. Según ella, publicar una o dos fotos de los reyes con sus hijas no significaría banalizar la institución, sino adaptarse a los códigos de representación del siglo XXI.

La reina Letizia quiere disfrutar de tiempo en familia

Además, estas vacaciones tienen un matiz especial: son las últimas en las que la familia podrá pasar tiempo unida antes de que Leonor y Sofía retomen sus compromisos. Leonor culminará su formación militar en Murcia, mientras que Sofía iniciará su carrera universitaria en Lisboa. Por eso, María José ha sacado a la luz un detalle revelador: los reyes están aprovechando este tiempo para crear recuerdos junto a sus hijas.

Y en este contexto, María José no duda en apuntar hacia el rey: "Felipe VI sigue siendo el jefe del Estado, esté donde esté. Mostrar una imagen familiar no debilita su figura, al contrario, humaniza y fortalece el vínculo con los ciudadanos".

Así, la experta en Casa Real lanza una propuesta clara: no se trata de publicar un álbum vacacional, sino de compartir un gesto simbólico. Una imagen que hable por sí sola de unión, compromiso y modernidad.