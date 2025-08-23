Una experta en Casa Real destapa el secreto que la infanta Cristina estaba escondiendo

Mucho se habla siempre sobre las relaciones entre los monarcas europeos. Cada vez que se produce una visita oficial, un viaje de Estado o un encuentro entre reyes y reinas de las distintas casas reales, los titulares se multiplican en la prensa. Ahora ha salido a la luz una información sobre la infanta Cristina que ha confirmado cómo es su relación con una de las monarcas más importantes en la prensa internacional.

Los gestos, los looks, los saludos o incluso las palabras que apenas se escuchan en público se convierten en objeto de debate cuando estos encuentros reales se producen. Sin embargo, pocas veces se llega a conocer cuál es la naturaleza de los vínculos que unen o separan a los protagonistas de estas monarquías. El hermetismo en torno a estas instituciones suele ser máximo, y esa falta de transparencia abre la puerta a conjeturas, rumores y especulaciones.

Uno de los ejemplos más recurrentes es la relación entre la reina Máxima de los Países Bajos y la reina Letizia de España. ¿Son realmente amigas o, por el contrario, se distancian más de lo que muestran las imágenes oficiales?

Nadie esperaba lo que la experta en Casa Real ha sacado a la luz

El medio especializado Royalty ha insistido en que, en determinados momentos, la tensión entre ambas es palpable. No obstante, también existen instantáneas que cuentan otra historia, como aquella en la que se las vio riendo juntas durante un encuentro en la ONU.

Pero, según la periodista y experta en Casa Real, Pilar Eyre, la clave no está en ellas, sino en una tercera persona: la infanta Cristina.

“Aunque solemos comparar a Máxima con Letizia, la realidad es que no parecen ser grandes amigas. Y la razón está en que la reina de los Países Bajos era muy cercana a Cristina de Borbón. Cuando la infanta vivía en Barcelona, Máxima la visitaba con frecuencia, yo creo que ahí radica el motivo de la distancia con la actual reina de España”, explicó la comunicadora.

Sorpresa por lo que se ha destapado sobre la infanta Cristina

El detalle no es menor. A pesar de que la princesa Amalia, hija de Máxima y Guillermo, tuvo que residir en Madrid durante un tiempo, nunca se produjo un encuentro con Felipe VI y Letizia. “No tenemos constancia de que durante aquellas estancias en la capital coincidieran con los monarcas españoles, al menos yo no lo recuerdo”, recalcó Eyre.

De esta manera, la periodista ha destapado lo que hasta ahora parecía un secreto bien guardado por la propia infanta Cristina. Su estrecha relación con Máxima habría marcado, de forma silenciosa, la dinámica entre la reina holandesa y Letizia.

Una amistad pasada que, lejos de desaparecer, sigue proyectando su sombra en las relaciones actuales entre ambas consortes. Dejando entrever que en la realeza, como en cualquier familia, los vínculos personales pueden influir más de lo que imaginamos en la diplomacia oficial.